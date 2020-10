Další problém Surface Duo. Tentokrát praská plast poblíž USB-C konektoru

Microsoft si skládací Surface Duo za rámeček rozhodně nedá. Již od startu prodejů si uživatelé stěžovali na prodlevu při přetáhnutí aplikací z jedné poloviny displeje na druhou, všeobecně se hovořilo i o podprůměrné kvalitě fotografií. A zatímco tyto nedostatky Microsoft již opravil, nebo alespoň může opravit aktualizacemi, nově zjištěný problém je daleko závažnější. Uživatelům totiž začíná praskat plastové tělo poblíž USB-C konektoru, a to při tak banální operaci, jako je připojení USB-C kabelu...

Microsoft na bocích používá plast, což vysvětluje tím, že tento materiál daleko lépe absorbuje nárazy způsobené zavřením obou polovin displeje k sobě, resp. ochrání displeje při pádu telefonu na zem. Jak však ukazují fotografie uživatelů, poblíž USB-C konektoru je plast velmi tenký, takže se zde velmi brzy objeví prasklina. A to není nic, co byste chtěli vidět u telefonu, který by měl v Evropě stát hodně přes 40 tisíc korun!

Oficiální prezentace Microsoft Surface Duo:

Prasklina se u USB-C konektoru objevuje při běžném používání zařízení, spousta uživatelů Surface nosí po kapsách, ovšem k prasklině stačí i lehký tlak při připojení USB-C kabelu! A protože je USB-C připájen na základní desce, je možné, že brzy po naprasknutí šasi přestane konektor fungovat úplně. Skládací Microsoft Surface Duo se od 10. září prodává jen v USA, do Evropy se tato skládačka ještě nedostala.

Via Reddit, mspoweruser