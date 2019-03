Další prokletí Facebooku. Stovky milionů hesel ukládal v běžně čitelném formátu

Když se v poslední době v nadpisu objeví slovo Facebook, většinou to nevěstí nic dobrého. A to platí i tentokrát. V minulosti byl Facebook načapán, když sbíral bez vědomí uživatelů protokoly hovorů a zpráv, velmi brzy se odhalilo i to, že z Facebooku získala firma Cambridge Analytica údaje o 87 milionech účtů, které následně využila v americké prezidentské předvolební kampani. A jaký je aktuální bezpečnostní problém Facebooku? Hesla až 600 milionů uživatelů byla na serverech sociální sítě uložena v běžně čitelném formátu!

Pro ten se v angličtině používá slovní spojení „plain text“, hesla byla ve společnosti uložena přesně tak, jak je uživatelé zvolili, tedy bez jakéhokoliv šifrování v databázi. Pro představu zabezpečení uživatelských hesel si můžete jako úložiště představit textový soubor v Notepadu s dvojicemi uživatelské jméno - heslo. Kdokoliv z 20 000 zaměstnanců Facebooku si tak mohl heslo k vašemu účtu pohodlně zobrazit a třeba se i přihlásit...

Ovlivněných účtů, jejichž hesla byla ukládána v čitelné formě již od roku 2012, má být podle odhadů 200 - 600 milionů. Facebook sám přesná čísla neuvádí, pouze dodává že: „stovky milionů uživatelů Facebook Lite, desítky milionů uživatelů Facebooku a desítky tisíc uživatelů Instagramu byly tímto problémem ovlivněni a budou se situací dále seznámeni“. Hesla nebyla přístupná nikomu mimo Facebook, a firma samotná dodává, že žádný ze zaměstnanců hesla k účtům nezneužil. Můžeme ale věřit firmě, která hesla ukládá jako žáci v první hodině programování na druhém stupni základní školy?

„Zlý Facebook“ nebo lhostejnost uživatelů? Na čí straně je vina?

Problém s ukládáním hesel byl objeven v lednu, následně byla politika ukládání hesel zdokonalena. Facebook dodává: „Není pro nás nic důležitějšího, než ochránit informace a data uživatelů“. Zdá se však, že v tom má americká firma co dohánět. A jen tak mimochodem přidává informaci o tom, že by bylo vhodné, abyste si změnili své stávající heslo na Facebooku. Člověk nikdy neví...

Zdroj Facebook Newsroom