Další rána pro Huawei. Samsung a LG mu nebudou dodávat paměti ani displeje

Pro Huawei začíná možná „nejčernější“ černé období novodobé éry. 15. září začnou platit nová pravidla podepsaná Donaldem Trumpem, která znemožní Huawei přístup k technologiím vyvinutým v USA, pokud si firmy nezažádají o výjimku. Divize HiSilicon tak k 15. srpnu skončí s výrobou čipsetů Kirin, kterou měla zadanou u TSMC, protože čínští výrobci zatím svými výrobními procesy nemohou TSMC jakkoliv konkurovat. Huawei v brzké době přijde i o OLED displeje pro modely P40 a P40 Pro, které dodával Samsung s LG. Huawei tak prakticky před očima mizí klíčové součástky pro postavení dalších smartphonů.

Absence čipsetů je kritická, Huawei by mohl trn z paty vytáhnout čínský MediaTek, který žádá o udělení dočasné licence. Pokud však výrobce licenci nezíská, bude Huawei bez procesorů. A zřejmě také bez pamětí, Samsung i firma HK Hynix přestanou s platností od 15. září Huawei dodávat DRAM paměti a NAND čipy. A pro Huawei to vypadá hodně bledě, protože pro všechny klíčové součástky bude muset najít dodavatele nevyužívající americké technologie, z čehož vyplývá, že se bude muset porozhlédnout zejména v domovské Číně.

Situace by se v nadcházejících týdnech mohla podle analytiků vyhrotit až natolik, že by Huawei muselo zcela opustit mobilní segment. Bez licence na Android nebo s vlastním systémem Harmony OS by to ještě šlo, ale chybějící klíčové součástky pro mobily jsou neřešitelným problémem. Budeme tedy s napětím sledovat, jak se celá situace vyvine.

