Další týden, další Apple Shop. Tenhle je první mimopražský a má za sebou zajímavé prvenství

Už to budou dva roky, co měl šéf Applu Tim Cook slíbit Andreji Babišovi pražský Apple Store. Ale kde nic, tu nic. Letos v srpnu způsobil premiér pozdvižení znovu, upozornil na inzerát, který podle něj hledal šéfa pro „jeho“ Apple Store. Nadšení vydrželo pár hodin, ukázalo se, že jde o Apple Shop. To je nižší level prodejny, do které školí personál přímo Apple, ale provozuje ji partner.

První český Apple Shop už v roce 2014 zpřístupnila Alza v holešovické centrále, druhý teprve minulý týden otevřel Electroworld v obchodním centru Metropole Zličín. A teď se Alza ozvala s třetím českým a prvním mimopražským Apple Shopem.

Je součástí plzeňského showroomu (Truhlářská 5) a má za sebou jeden primát – v minulosti šlo o první prodejnu, která v zemích střední a východní Evropy splnila podmínky programu Apple White Plus. To je Applem stanovený soubor standardů, který znamená prémiový způsob vystavení produktů, přítomnost Applem vyškoleného odborníka a další. K dnešnímu dni Alza splňuje podmínky programu White Plus na pobočkách ve Zlíně, Liberci, Českých Budějovicích a v Praze na Andělu.

Rozsah White Plus prodejny je menší, než v případě Apple Shopu. Plzeňská pobočka tedy do Apple Shopu v posledních týdnech „dorostla“. Nově v showroomu patří produktům značky Apple 70 m2, k vidění je kompletní portfolio určené pro český trh, aktuálně 47 typů produktů od nejnovějších iPhonů, přes MacBooky, Apple Watch až po originální příslušenství.