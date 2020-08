Další Ultra na obzoru. Xiaomi Mi 10 Ultra má přinést až 120× hybridní zoom

Velký zoom v mobilu přinesl na trh jako první Samsung Galaxy S20 Ultra. Samsung vsadil na 100× Space Zoom, což byl pouze marketing, a u aktuálního Galaxy Note20 Ultra jihokorejci přišli se „střídmějším“ padesátinásobným hybridním přiblížením. Xiaomi však v brzké době zvedne laťku ještě výše, připravovaný Mi 10 Ultra má totiž dostat teleobjektiv s až 120× hybridním přiblížením!

Fotosestava u Xiaomi Mi 10 Ultra má být dost podobná první Ultře od Samsungu. Jako hlavní poslouží 108 MPx snímač následovaný 20Mpx širokáčem a 8MPx teleobjektivem. Samostatně však bude periskopický zoomový objektiv až se 120× digitálním přiblížením. Zadní kryt telefonu bude keramický nebo „průhledný“, dáme však ruku do ohně za to, že se nebudete dívat do útrob telefonu ale jen na hezky stylizovanou nálepku.

To však nic nemění na tom, že nový model od Xiaomi bude výkonová bestie. Uvnitř bude tepat Snapdragon 865+ s 16GB operační pamětí LPDDR5. V Geekbench tato sestava získala 901 bodů v jednojádrovém a 3 275 bodů ve vícejádrovém testu. Součástí čipsetu bude i grafický čip, jehož takt a kvalitu zobrazování upravíte přímo v systémové aplikaci. Pamětí UFS 3.1 mají startovat na kapacitě 256 GB.

Oficiální představení Xiaomi Mi 10 Pro:

Zakřivený AMOLED displej dostane rozlišení Full HD+, 120 Hz a čtečku otisků nové generace, 4 500mAh baterii dobijete zrychleně, a to 100 nebo dokonce 120 Watty! Bezdrátové nabíjení bude mít strop u výkonu 55 W. Zajímavým doplňkem má být i HiRes Audio. Datum premiéry Xiaomi Mi 10 Ultra zatím není známo.

Zdroj Twitter