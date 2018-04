Další únik: Apple stíhá 29 lidí, kteří z firmy vynesli informace, 12 bylo zatčeno

Svět informačních úniků okolo smartphonů rozhodně není procházkou v růžovém sadu. Své o tom ví i 29 dřívějších zaměstnanců Applu, u nichž bylo v loňském roce prokázáno, že z firmy vynášely informace. Dvanáct z nich bylo dokonce již zatčeno. V zajetých kolejích se však nic nemění. Jak jinak si vysvětlit, že se tato informace dostává navenek opět ve formě úniku interní komunikace?

Utajit se Applu nedaří téměř nic. A nepomohl ani interní seminář „Stopping Leakers - Keeping Confidental at Apple“. Z firmy uniklo jeho samotné označení, a také část jeho obsahu. Z firmy se však přesto linou informace jako na běžícím pásu. Z uniklé aktualizace iOS 11 Gold Master loni unikly informace o připravovaném iPhonu X i o chystaných hodinkách Apple Watch nové generace. A to vše před jejich oficiálním představením. Apple viníky dohledal a mimo ztráty zaměstnání jim hrozí i soudní spory a úhrada tučných pokut.

Poslední únik z Applu se odehrál v dubnu, kdy jeho zaměstnanec předal do médií softwarovou roadmapu. Byl však záhy identifikován a vyhozen. Na dotaz, proč z firmy informace vynesl, odpověděl: „Myslel jsem si, že nebudu přistižen“. Apple v závislosti na tom posílil bezpečnostní opatření, a to zejména u dodavatelů. Svým zaměstnancům pak rozeslal (samozřejmě tajnou) interní zprávu, jejíž část přinášíme v překladu:

Z interní zprávy zaměstnancům Applu... Lidé, kteří pracují v Applu, jsou často cílem novinářů, analytiků a blogerů, kteří si je na sociálních sítích LinkedIn, Twitter a Facebook uloží mezi známé kontakty a žádají o informace. Tento přístup může být pro někoho lichotivý, ale je důležité si uvědomit, od koho dostáváte zaplaceno. Úspěch těchto lidí z venku je měřen tím, že získají tajemství z Applu a následně je zveřejní. Malá zmínka o zatím nevydaném produktu Applu může webu generovat velkou návštěvnost a finančně tak povzbudit blogera nebo reportéra, který tuto informaci přinesl. Je to však zaměstnanec Applu, které únikem informací ztratí úplně vše.

Zřejmě nejznámějším Leakerem současnosti je Evan Blass, který vystupuje pod označením @evleaks. Vynášet informace navenek je pro nás nadšence mobilních technologií, sice zajímavé, Blass je však trnem v oknu nejednomu mobilnímu výrobci. A můžeme se jen domnívat, jaké sankce a výhružky mu každý den přistávají v e-mailu. A co se ukazuje na případu Applu? Že informace jsou to nejcennější, co může unikat navenek, a že se tak zřejmě bude dít i nadále. Navzdory všem protiopatřením.

Zdroj Bloomberg