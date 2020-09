Další útok na Apple vede Rusko. V návrhu zákona je nižší provize a alternativní obchody s aplikacemi

Provize z prodeje aplikací na Apple App Storu a Google Play jsou velmi horké téma, ale většinou se válčí na domácí americké půdě. Teď se přidalo Rusko. Podle Reuters je v parlamentu zákon, který snižuje provizi Applu a Googlu z 30 na 20 %. Navíc má třetina výsledné částky jít do vzdělávacího fondu pro IT specialisty.

Ale to by nebyl největší problém. Tím je stať, podle které mají firmy poskytnout prostor alternativním obchodům s aplikacemi. Pro Google nic až tak hrozného, ale v případě Apple iOS to nabourává samotné základy platformy.

Celé to je voda na mlýn firmy Epic Games, která se dlouhodobě snaží nabourat pravidla obchodů na Androidu a iOS. Ostatně předkladatel zákona Tumusov přiznává, že právě tato kauza ho inspirovala.

Rusko je specifická velmoc, která má sílu prosadit kde co. Ostatně Apple dělá ústupky i Číně. Navíc jsou Apple a Google kvůli možnému zneužívání monopolu zkoumáni po celém světě. Tlak se tedy stupňuje a možná stojíme na pokraji největších změn od startu platforem před více než deseti lety.