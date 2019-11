Další vlna mobilních plateb. Hned několik bank dnes spouští služby Googlu, Applu, Garminu a Fitbitu

Mobilní platby velkých technologických firem začíná podporovat čím dál víc českých bankovních institucí. Zavádění probíhá ve vlnách a ta poslední je opravdu mohutná – nové platební způsoby mohou ode dneška zkoušet zákazníci ČSOB, Poštovní spořitelny, UniCredit Bank a Air Bank.

Klienti druhé největší české banky podle počtu zákazníků ČSOB dlouho volali po moderních platebních metodách pomocí smartphonů. Od roku 2016 nabízí banka uživatelům smartphonů s Androidem platby pomocí vlastní aplikace NaNákupy. Majitelé iPhonů a chytrých hodinek Apple Watch se dočkali až nyní. Služba Apple Pay je dostupná pro klienty ČSOB a Poštovní spořitelny, kteří mají platební kartu Mastercard. Spuštění služby pro klienty s platební kartou Visa plánuje ČSOB v následujících týdnech.

UniCredit Bank už službu Apple Pay provozuje od července letošního roku. Nyní k ní přidává také další velkou platformu Google Pay pro zákazníky vlastnící smartphone s Androidem (verze 5.0 a vyšší) a funkcí NFC. Do aplikace lze zatím uložit taktéž pouze kartu typu Mastercard, o podpoře karet Visa se banka nezmiňuje. UniCredit ještě připomíná, že Google Pay lze také využít k výběru hotovosti z bankomatů s bezkontaktní technologií.

Air Bank má značnou část klientely mezi mladšími lidmi, kteří jsou zvyklí aktivně používat nové technologie, proto už dříve banka nabídla platby Apple Pay i vlastní aplikaci My Air pro platby na Androidu. Nyní je doplňuje paletou služeb Google Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay. Platby mobilem přes aplikaci My Air banka ponechá nadále aktivní pro stávající uživatele služby. Noví zájemci o placení chytrým telefonem s Androidem si ale mohou zapnout už jen Google Pay. Apple Pay v Air Bank využívá 85 tisíc klientů, placení mobilem přes My Air má zapnuté 88 tisíc klientů. Celkem klienti Air Bank mobilem zaplatili už 13 milionů nákupů za 5 miliard korun.