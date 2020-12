Daň za nízké ceny. Gionee do 20 milionů smartphonů instalovalo trojského koně

Gionee, čínská značka levných smartphonů, to má už zřejmě lidově „za sebou“. Přesně před dvěma lety na internet pronikla zpráva o tom, že šéf Gionee prohrál 144 milionů dolarů v kasinu, které si vzal přímo ze své vlastní firmy. Nyní z Číny přichází znepokojivá informace o tom, že v rámci soudního řízení byla značka uznána vinnou z cíleného infikování 20 milionů smartphonů trojským koněm! Ten získával pro značku Gionee peníze ze zobrazování reklam a z dalších nekalých praktik bez vědomí a souhlasu uživatelů.

O nasazení trojského koně se podle vyjádření soudu zasadila dceřiná společnost Gionee, The Shenzen Zhipu Technology Co. Ltd.. Do aktualizace systémové aplikace „Story Lock Screen“ v prosinci roku 2018 cíleně nasadila trojského koně, který fungoval až do října loňského roku. Celkem tento malware infikoval 21,75 milionů smartphonů značky Gionee, díky nimž zvládl za nekalé aktivity zkasírovat okolo čtyř milionů dolarů (cca 88 milionů Kč). Soud v návznosti na zjištění uvalil vazbu na tři vysoce postavené zaměstnance firmy v délce tři a půl roku, a navrch každému přidal pokutu 200 tisíc yenů, tj. necelých 700 tisíc Kč.

Čínský zdroj navíc uvádí, že nekalé praktiky u výrobců levných Android zařízení, nejsou nikterak překvapivé. U Čínských značek se jedná o běžnou praxi, což dokládají obdobné případy u výrobců Infinix a Tecno. Méně známé značky prvořadě lákají na levné smartphony, z nichž časem získají daleko více peněz, než kdyby telefony na trhu nabízeli za výrazně vyšší cenu. Nízká pořizovací cena telefonů pocházejících z Číny tedy může být dostatečně velkým varováním na možné nasazení malwaru. Ostatně, nebylo by to poprvé...

