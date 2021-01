Datový roaming v EU se opět změnil. Kolik můžeme prosurfovat v roce 2021?

Od června 2017 platí v EU nové pravidlo „roam like at home“. Skončily poplatky za příchozí hovory a ty odchozí stojí při návštěvě členských zemí stejně, jako byste volali z Česka. S daty je situace složitější, operátoři mohou nasadit limity a po jejich přečerpání vyžadovat poplatky.

Limity se přitom každý rok mění. Počítají se tak, že se vezme dvojnásobek ceny tarifu bez DPH v eurech a vydělí se regulovanou velkoobchodní cenou za gigabajt.

Mění se ona regulovaná cena. Ještě v roce 2017 činila 7,7 eura za GB, loni to bylo 3,5 eura, od 1. ledna 2021 klesla na 3 eura a příští rok spadne na 2,5 eura. Tam také zůstane, dokud Evropská komise nepřijde s jiným plánem. Zmíněná cena je také maximálním možným příplatkem, který mohou operátoři po překročení limitu naúčtovat.

Datový roaming v roce 2021

Pravidlo nejspíš na první pohled není dobře pochopitelné, ukažme si jej proto na příkladech.

Tarif s 4 GB za 599 Kč: Nezáleží na tom, jestli je v tarifu i volání, počítá se jen s daty. Cena tohoto tarifu bez DPH je 495 Kč, dvojnásobek je tedy 990 Kč, po převodu 37,86 eura (kurz 26,15 Kč za euro). Tuto hodnotu vydělíme onou regulovanou cenou, tedy 3 eury. Výsledkem je 12,62 GB. Hodnota je třikrát vyšší, než tarif nabízí, takže lze v EU samozřejěm prosurfovat celý měsíční příděl.

U tarifů omezených datovým objemem u nás obvykle platí, že celý balík lze využít i v zahraničí, přestože by operátoři mohli data přiškrtit. Kupříkladu oblíbený studentský tarif Vodafonu #jetovtobě s 15 GB za 499 Kč. Podle stejného výpočtu by se dalo v zahraniční „beztrestně“ projet jen 10,5 GB a za každý další gigabajt by si Vodafone mohl říct o 95 Kč s DPH. Uživatelům nicméně dovoluje v EU využít celých 15 GB bez příplatku.

Neomezené tarify už ale operátoři osekávají. Ukážeme si to na T-Mobilu a jeho SD Neomezeně za 1075 Kč: Cena bez DPH je 888 Kč, dvojnásobek je 1776 Kč, v eurech tedy 67,92. Vyděleno regulovanou cenou se dostáváme na 22,64 GB. Sám operátor uvádí 22 GB. Pikantní je, že při zavedení tarifu v roce 2019 měl EU limit nastaven na 30 GB, přestože tehdy to podle nařízení Evropské komise mohl omezit na 15 GB (regulovaná cena byla tehdy 4,5 eur za GB).

Nahrubo si můžete limit vypočítat tak, že cenu tarifu s DPH vynásobíte číslem 0,0211 (při kurzu 26,15 Kč za euro).

499 Kč: 499 × 0,0211 = 10,53 GB

599 Kč: 599 × 0,0211 = 12,64 GB

1075 Kč: 1075 × 0,0211 = 22,68 GB

Obdobně u firemních tarifů s cenami bez DPH se násobí číslem 0,0255.

412 Kč: 412 × 0,0255 = 10,51 GB

495 Kč: 495 × 0,0255 = 12,62 GB

888 Kč: 888 × 0,0255 = 22,64 GB

Skutečné závazné datové limity v EU u konkrétních tarifů mají operátoři ve svých cenících a na webech.