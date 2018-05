Dělají kameru za milion a teď to zkusí s mobilem. RED Hydrogen One má první holo-displej na světě

Američtí mobilní operátoři AT&T a Verizon v týdnu oznámili, že koncem léta začnou prodávat první holografický telefon Hydrogen One od společnosti RED, která je známá výrobou profesionálních kamer. Pokud jste o něm dosud neslyšeli, tak jde o telefon s 5,7" holografickým displejem, který má kromě běžného 2D obsahu zobrazit také holografický obsah, virtuální a rozšířenou realitu bez nutnosti použití brýlí.

Jak toho chce RED dosáhnout? Nevíme. A kromě firmy samotné to asi nikdo neví, jelikož si tyto podstatné detaily nechává pro sebe. Holografický obsah společnost označuje jako 4V (4 Vision) a spolu s telefonem chystá spustit i službu RED Channel, která by takový obsah měla nabízet.

Výbavou by telefon měl odpovídat loňské vlajkové lodi (procesor Qualcomm Snapdragon 835). Víme také, že má mít USB-C a více než dostatečnou paměť s možností rozšíření paměťovou kartou. Vše samozřejmě poběží na Androidu. V dokumentu je zmíněna i modularita, která by přinesla možný upgrade určitých komponent (zejména fotoaparátu) v budoucnu. Telefon by měl být dostupný v hliníkovém provedení za 1 295 dolarů (32 000 Kč) nebo prémiové titanové variantě za 1 595 dolarů (40 000 Kč).

Normálně bychom podobně odvážné projekty brali s rezervou, ale podpora dvou velkých amerických operátorů znamená, že je výrobce přesvědčil pádnými argumenty a působivou ukázkou technologie. Nutno však dodat, že k prvnímu představení došlo před rokem a start prodeje byl už dvakrát odložený.

Nefunkční prototyp Red Hydrogen One v rukou youtubera Marquese Brownleeho:

Zdroj: RED, Via: Engadget