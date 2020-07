Design Awards: Apple vyhlásil nejlepší aplikace a hry roku 2020

Apple vyhlásil výroční Design Awards a ocenil tak vývojáře, kteří svou prací inspirují ostatní, předvedli to nejlepší v oblasti designu, inovací a technologií. Letos se dostalo na jednotlivce a týmy z Německa, Švédska, Maďarska a Izraele.

Letos si cenu odnáší nejen tvůrci komplexního a výkonného editoru fotek Darkroom, ale i např. vývojáři her, kteří mají na svědomí hity Sayonara Wild Hearts či Sky: Children of the Light. Ukázku a popisy oceněných aplikací a her najdete v galerii.