Design je mrtvý. Díky těmto 4 technologiím má Vivo displej na 98 % telefonu

Poprvé jsme o Apexu slyšeli v únoru a mělo jít pouze o prototyp. Později se firma nechala slyšet, že jej pošle do výroby a teď se dostává do rukou youtubera Lewise na Unbox Therapy , takže Apex poprvé vidíme v akci. A je to působivá podívaná. Vše funguje překvapivě dobře, a tak jediné obavy směřují k ceně, kterou si Vivo za telefon řekne, až jej v horizontu několika měsíců vrhne na trh.

2. Čtečka otisků na třetině displeje

Jistě, čtečka otisků mohla být na zádech, ale na takto futuristický mobil by to byla dost nuda. Navíc jde o Vivo – firmu, která jako první dostala na trh mobil se čtečkou integrovanou v displeji. V modelu Vivo X20 Plus UD však má standardní rozměry, které stačí leda tak na jeden palec, a to se ještě musíte dobře trefit.

Vivo Apex celý koncept posouvá o úroveň dál. U prototypu se mluvilo o spodní polovině displeje, u finálního telefonu vidíme zvýrazněnou plochu přibližně třetiny displeje, která umí snímat otisky. Díky tomu mohl výrobce pozvednout i stupeň zabezpečení, protože umí naráz sejmout dva prsty naráz (ale není to nutnost). Na videu se potvrzují dojmy z prototypů, tahle čtečka je znatelně pomalejší než nejlepší konvenční čtečky současnosti.



Výrobce už deklaroval cíl rozšířit tuto čtečku na celou plochu displeje.