Deutsche Telekom testuje 5G v šesti zemích. Česko mezi nimi není, ale zaostávat bychom neměli

Společnost Deutsche Telekom oznámila, že testuje sítě páté generace v šesti evropských zemích, aktuálně na 150 vysílačích. To znamená jen relativně malý test, vždyť plnohodnotná 4G síť T-Mobilu pokrývající Českou republiku běží na více než šesti tisících vysílačů. Přes antény potečou skutečná data ještě do konce března. Firma zvolila standard 5G NR (New Radio).

V testu je zapojené Rakousko, Německo, Řecko, Maďarsko, Polsko a Nizozemí. V některých zemích už operátoři mají přidělené frekvence, jinde jde o pilot v rámci testovacího provozu s technologickým partnerem a příslušným regulátorem (u nás by to byl ČTÚ).

Aktuálního testu Deutsche Telekomu se český T-Mobile neúčastní. Neznamená to ale, že bychom ve výstavbě sítí měli nějak významně zaostávat. Už v minulém roce český T-Mobile testoval technologii Massive MIMO 5G. Masivní zavádění 5G u nás bude možné (a racionální), až budou vydražené frekvence, vyjasní se situace kolem dodavatelů technologií a mezi uživateli bude dostatek 5G terminálů. Start budování českých 5G sítí se odhaduje na polovinu roku 2020.

Citlivým otázkám na spolupráci s Huawei se lidé z Deutsche Telekomu na veletrhu MWC spíše vyhýbali s tím, že jde o politickou záležitost. Nicméně třeba testovací síť v centru Varšavy používá techniku právě od Huawei.