Diagnóza „iPadové rameno“. Používání tabletů a velkých smartphonů nám škodí

Na smartphony si někteří lidé budují závislost, jejich používání však můžete vést i k jiným zdravotním problémům. Podle primářky pražské Infinity Clinic MUDr. Michaely Tomanové může dlouhodobé používání velkých smartphonů či tabletů vést k fenoménu, který se označuje jako tzv. „iPadové rameno“.

„Tablet běžně používáme tak, že ho máme položený na nohou, v klíně nebo ho držíme v rukách. V této poloze dochází k velkému předklonu a předsunutí krční páteře a hlavy. To způsobuje napětí a přetížení jak krčních, tak i ramenních svalů a vzniká bolest. V důsledku toho se mohou postupně rozvíjet i degenerativní změny na páteři. Máme i pacienty ve věku okolo 20 let, kteří mají například počínající změny na ploténkách,“ říká MUDr. Michaela Tomanová z Infinity Clinic.

A jak se diagnózy iPadového ramena vyvarovat? První pomoc je zřejmá - omezit práci se smartphonem či tabletem pouze na dobu nezbytně nutnou. Pokud na tabletu pracujete, je vhodné se opřít celou plochou zad o opěradlo židle, příp. si zapřít ruce o trup nebo stůl. V ideálním případě je dobré mít tablet ve stojánku a v rukou jej vůbec nedržet. Pokud tablet využíváte ke krácení volného času (filmy a hry) a sedíte na sedačce v obýváku, pro uvolnění zad stačí mít tablet položený na nohou nebo polštáři.

Samostatnou „ohroženou skupinou“ jsou děti, které hraní na tabletech a smartphonech sice baví, důsledky na jejich pohybový aparát ale mohou být značné. Americká pediatrická akademie např. doporučuje, aby předškolní děti s těmito přístroji netrávili více než dvě hodinky denně. Děti do dvou let by pak s nimi neměly přijít do styku vůbec.

Pět důvodů, proč může být iPad váš příští počítač: