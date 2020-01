Displeje budoucnosti? Head-up panel ukáže vše potřebné... jakmile otevřete oči!

Kalifornská společnost Mojo Vision na veletrhu CES v Las Vegas ukázala novinářům technologii budoucnosti - kontaktní čočky vybavené head-up displejem! Víceprezident společnosti oznámil, že firma vidí budoucnost v podobě tzv. Invisible Computingu, tj. v podobě platformy zobrazující informace v rozšířené realitě bez toho, abyste museli mít na hlavě nasazeny masivní brýle.

Společnost Moji Vision nabízí kontaktní čočky, jejichž součástí je MicroLED displej, a toto technologie je pro nositelnosti budoucnosti naprosto klíčová. Samotný panel potřebuje oproti běžnému LCD displeji jen 10 % energie, navíc je 5 - 10× jasnější, než OLED panely. A to je pro nositelnost v kontaktní čočce skvělá zpráva. Samotná čočka, která je zatím ve fázi prototypu, má vše potřebné, co ke svému běhu potřebuje, tedy baterii a další komponenty, které bude váš „oční počítač“ potřebovat. Vše je ale ještě dost velké, firma se tak bude nadcházející roky věnovat miniaturizaci komponent. V ideálním stavu by měly čočky Mojo Lens vypadat jako běžné barevné kontaktní čočky.

Kontaktní čočky Moje Lens spojuje hned několik technologických průlomů. Obsahují nejmenší a také nejjemnější doposud vyrobený displej. Panel s úhlopříčkou 0,48 mm představený loni v květnu má neskutečnou jemnost 14 000 ppi, je tak vhodný i pro zobrazení dynamického obsahu. Další součástí čoček je světově energeticky nejefektivnější obrazový senzor, radiofrekvenční modul a snímače pro trackování očí a obrazovou stabilizaci.

Možnosti využití kontaktních čoček jsou přitom nepřeberné. V počátcích mají čočky pomoci lidem, kteří hůře vidí, a to zvýrazněním obrazu, zvýšením kontrastu integrovaného displeje, popř. umožní „přiblížení“ toho, co vidíte před sebou. Později mají sloužit k zobrazení dodatečných informací v tzv. „handsfree“ módu, tedy bez potřeby mobilního telefonu. A pokud půjde vše podle plánu, mohly by čočky např. zobrazit jméno osoby, která se k vám přibližuje, aniž byste si ji museli někde ručně vyhledat...

Představení filozofie firmy Mojo Vision:

Do té doby však uběhne ještě spousta vody. Projekt je zatím stále ve vývojové fázi s několika běžícími klinickými studiemi. Až budoucnost ukáže, zda jsme, jako lidstvo, připraveni přesunout displej smartphonu do svého vlastního oka.

