Divoká spekulace. Samsung by mohl řadu Galaxy S21 oznámit již prosinci

Zprávy z Jižní Koreji hovoří o tom, že Samsung značně urychlil vývoj řady Galaxy S21, se kterou se počítalo až v únoru příštího roku. Jenže to vypadá, že bychom se s novou řadou mohli oficiálně setkat již letos! Hromadná výroba součástek pro novou řadu topmodelů od Samsungu se rozběhne v listopadu, a podle některých by to mohlo znamenat uspíšenou premiéru nové řady ještě letos v prosinci. Proč Samsung s uvedení nové řady tolik spěchá?

Podle jihokorejského zdroje je zatím proaktivní odezva na neustále se měnící se podmínky na trhu se smartphony. Samsung chce zřejmě přetáhnout stávající uživatele smartphonů Huawei, což je značka, která nyní značně trpí zpřísněnými americkými sankcemi. Již delší dobu je odstřižena od klíčových aplikací pro Android, čerstvě si nemůže vyrábět už ani své vlastní čipsety. Pandemie koronaviru zřejmě Samsung zasáhla citelněji, než se zprvu zdálo, takže můžeme spekulovat i nad neuspokojivými prodeji aktuální řady Galaxy S20. Ostatně, i existence modelu Galaxy S20 FE již leccos nasvědčuje...

Jenže Samsung nemůže magicky vyčarovat všechny potřebné součástky. V prosince by řadu Galaxy S21 skutečně mohl představit, pokud však nemá v rukávu velké množství (zatím zřejmě nevyroběných) čipsetů Snapdragon 875 a Exynos 2100, je pravděpodobné, že by se telefony stejně nedostaly do prodeje dříve než v únoru či březnu příštího roku. A z tohoto pohledu nedává smysl dřívější představení telefonu, na který by uživatelé tři měsíce čekali. Uvidíme, jak to tedy celé nakonec dopadne...

Řada Galaxy S21 má po vzoru letošních „es dvacítek“ nabídnou tři modely s různou úhlopříčkou displeje, kterým se přezdívá O1, T2 a P3. Celkem mají být k dispozici ve čtyřech barevných variantách. Nejvýše postavený Galaxy S21 Ultra má dostat dotykovou vrstvu pro stylus S Pen, což předznamená budoucí ústup řady Galaxy Note ze scény. Stylus se však nebude zasouvat do těla telefonu, má být k dispozici jen jako volitelné samostatně přenášené příslušenství.

Zdroj mtn