Do 5G aukce jde 7 zájemců. Kromě známých jmen zbývá jediný otazník…

S 30. zářím skončila možnost přihlásit se do „5G aukce“. Den na to Český telekomunikační úřad uvedl, že zájemců je sedm. Jejich jména nezveřejní s odvoláním na zákon o elektronických komunikacích a podmínky výběrového řízení. Jiří Grund, zástupce Asociace provozovatelů mobilních sítí, důvody pro nezveřejnění seznamu uchazečů v rozhovoru pro E15.cz označil za záhadné.

Víme pouze, že se nezúčastní ČEZ, který byl považovaný za vážného kandidáta na post čtvrtého operátora.

Úřad také dodal, že všechny požadavky na vydání předběžných opatření podané u soudu s cílem zastavit proces výběrového řízení, jsou zamítnuty a pokračování aukce tak nic nebrání.

Zájemci o kmitočty nesmí svou účast v aukci komentovat, ale pokud můžeme hádat, vedle trojice O2, T-Mobile a Vodafone se nejvíce mluvilo o Sazka Mobilu, Nordic Telecomu a firmě Poda. Zbývá tedy jedno tajemné jméno…

„Dovolím si tušit jedinou věc a totiž, že mezi uchazeči není žádný nový silný hráč ze zahraničí. Pokud se to potvrdí, bude to bohužel jasný důkaz toho, že Česko není atraktivní pro zahraniční investory, a to zejména z důvodu vysoké netransparentnosti regulačního prostředí. Jinými slovy náš trh je nepředvídatelný a když máte v kapse desítky miliard korun, které chcete investovat do budování sítí s návratností deset a více let, potřebujete jedinou věc – stabilní, předvídatelné a férové prostředí,“ dodává Grund.