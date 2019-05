Do Evropy vtrhne nová značka mobilů. Potrápí hlavně Xiaomi a Honor

Evropa brzy dostane dalšího globálního hráče na trhu chytrých telefonů. Na starý kontinent se chystá značka Realme patřící do portfolia čínského Oppo. Mateřská značka do Evropy vstoupila už loni s vlajkovým vysouvacím modelem Oppo Find X. Přidání levnějšího Realme do portfolia je tak logickým krokem.

Podle očekávání se Realme začne prodávat nejprve na trzích, kde už se Oppo za necelý rok stačilo rozkoukat, tzn. ve Velké Británii, Španělsku, Itálii a Francii. Později by mohlo přibýt také Nizozemsko, Švýcarsko nebo sousední Polsko. Prvním nabízeným modelem na evropských trzích bude model Realme 3 Pro s cenovkou 199 eur (cca 5 200 Kč).



V Evropě se jako první začne prodávat Realme 3 Pro

Značka Realme od Oppo vznikla jako reakce na úspěšnou strategii dvou brandů Huawei/Honor a také Xiaomi/Redmi. Právě k poslednímu jmenovanému má název Realme vizuálně nejblíž a bude pro něj přímou konkurencí. Nová nabídka se ale dotkne i dalších značek, které se zaměřují na modely střední třídy, např. Nokia, Motorola nebo v části portfolia také Asus.

Realme od Oppo je přímou konkurencí pro Redmi od Xiaomi: