Do hry Pokémon Go se dostává online PvP s globálním žebříčkem a odměnami

Mobilní hra Pokémon Go brzy dostane funkci, po které bažila celá spousta hráčů. Dříve zavedené PvP souboje fungovaly pouze mezi blízkými hráči nebo mezi těmi, kteří mají vyšší úroveň přátelství. PvP souboje se však dlouhodobě neuchytily, chyběl jakýkoliv globální žebříček hráčů či možnost vyzvat kohokoliv online. Tedy základní motivace k souboji mezi hráči. A právě tyto funkce mají Pokémon Go v brzké době obohatit.

Stejně jako u ostatních PvP her, budou souboje rozděleny do tzv. sezón. První bude zahájena 10. února, a to v podání Ultra League, následovat ji bude Master League (24. únor) a Great League (9. březen). Pro zpřístupnění pěti bojů denně bude třeba ujít pět kilometrů, a to můžete učinit až třikrát denně. Pokud se vám chodit chtít nebude, popř. nebudete mít čas, lze k odemknutí soubojů využít i Premium Battle Passy. A to není nic jiného, než přejmenovaný Premium Raid Pass, který bude nově mít dvojí úlohu. A je zde i další možnost zpeněžení, pokud vám bude pár kilometrů chybět, můžete si zbytek „dokoupit“ pomocí pokécoins.

Při soubojích budete získávat rank a budou se vám evidovat vyhrané souboje. Jako odměny za vítězství dostanete stardust či další itemy, např. Rare Candy nebo TM moduly. A podle vyjádření vývojářů se můžete těšit i na specifické pokémony, kteří se vám mohou zpřístupnit, jestliže se vám v PvP soubojích bude dostatečně dařit. Při dosažení určitých úrovní se také odemknou kusy oblečení pro vašeho avatara, které budou symbolizovat to, kam až jste se v PvP režimu (v dané sezóně) dostali.

Pokémon Go plánuje v brzké době spuštění tzv. pre-season, v rámci které si vývojáři otestují jednotlivé mechaniky a dají ochutnat funkci vybraným hráčům. PvP tak bude dočasně fungovat bez potřeby ušlých kroků, a funkce se má hráčům zpřístupňovat postupně podle dosažené úrovně. V současné době byla dostupnost PvP kvůli technickým problémům deaktivována. Znovuotevření PvP v Pokémon Go očekáváme během následujících několika dní.

