Do karetní hry Hearthstone se brzy dostane nová expanze Rise of Shadows

Do karetní hry Hearthstone se 9. dubna dostane nové rozšíření s názvem Rise of Shadows. Hra se vrací k silnému příběhu, který má v aktuálním herním roce Draka vyústit ve třídílné pokračování. V tom prvním, k němuž se váže nová expanze, se do hry dostane spousta známých i neznámých zlosynů, kteří zformovali uskupení The League of E.V.I.L, s cílem útoku na nebeské město Dalaran.

Hearthstone se tak trochu vrací k základům, místo bezplatného single player contentu se opět dostane na dungeony s křídly, která se budou otevírat za jednorázový poplatek 700 goldů (první křídlo bude zdarma), případně za reálné peníze (19,99 USD). K samotnému příběhu tak dostanete tematické souboje se zajímavý kombinacemi hrdinů se speciálními dovednostmi, které pošlete do boje až proti 75 protivníkům ve třech úrovních obtížnosti. Celkem za sólo obsah získáte 15 pětikartových balíčků nové rozšiřující sady, zpřístupněn však bude až v průběhu května.

Představení rozšíření Rise of Shadows:

Expanze Rise of Shadows přinese celkem 135 nových karet a nové klíčové slovo. Twinspell vám po zahrání karty dá stejnou kopii karty zpět do ruky, a to již bez Twinspell. Lackey-tokeny budou nové jednomanové bytosti, které si v balíčcích nerozbalíte, ale dokáží je generovat některé nové karty. Schémata jsou pak pro každou class speciální karty, které postupem hry rostou na síle. Expanze Rise of Shadows se do Hearthstonu dostane již za tři týdny, hru si můžete bezplatně stáhnout na Google Play i App Storu.