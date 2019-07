Do měsíce by se mohla naplno obnovit spolupráce Huawei s americkými firmami

Když se v květnu firma Huawei dostala na tzv. černou listinu v USA, způsobilo to téměř paniku. Firma aspirující na post největšího světového výrobce mobilních telefonů by rázem přišla o potřebné čipy a také operační systém Android se službami Googlu, protože by s ní nesměly americké firmy obchodovat. Dnes už je všechno jinak a za dva až čtyři týdny by se měly obchodní vztahy obnovit, informuje Reuters.

Květnové rozhodnutí přišlo velmi náhle formou prezidentského dekretu s okamžitou platností. Prezident Trump tehdy argumentoval bezpečnostními obavami, ale zpětně se ukazuje, jako by hlavním motivem byla spíše vyjednávací síla v obchodních záležitostech.

Obchody pod kontrolou

Už druhý den po svém prohlášení prezident zákaz zmírnil tím, že umožnil americkým firmám požádat o výjimku, která zajistí možnost obchodovat s Huawei ještě 90 dní. Po posledním jednáním s čínským prezidentem na summitu G20 v japonské Ósace začátkem července už Donald Trump oznámil, že se postoj vůči Huawei zmírní a nyní už se pracuje na nově stanovených podmínkách. Ty vstoupí v platnost před vypršením dříve stanového 90denního odkladu, čímž se nenaruší kontinuita obchodování.

Huawei nadále zůstane na pověstné černé listině a v podstatě se jen prodlouží na neurčito stávající princip udělování výjimek, respektive licencí pro firmy, které chtějí s Huawei obchodovat. Donald Trump tím vyhoví nářkům amerických technologických firem, pro které je Huawei velkým odběratelem, zároveň mu ale zůstává v záloze silná páka pro další vyjednávání obchodní dohody s Čínou.

Podle informací Reuters aktuální probíhá udělování licencí a ladí se podmínky, za kterých bude USA a Huawei spolupracovat. Na americký trh se mohou vrátit výrobky Huawei, čínská firma zas dostane americké čipy a software, ale obchody nesmí představovat kybernetické riziko pro USA. Zůstává ale nezodpovězenou otázkou, co konkrétně se za toto riziko považuje a kde je hranice toho, na čem se americké firmy ve spolupráci s Huawei mohou podílet a co už je za pomyslnou hranou. Rozhodovat o tom budou americké úřady.