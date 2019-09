Do mobilní hry Pokémon Go se dostávají pokémoni 5. generace z regionu Unova

Pokud už jste pomalu kompletovali sbírku pokémonů v mobilní hře Pokémon Go, můžete začít zase od začátku. Do hry se totiž dostávají pokémoni páté generace z regionu Unova, kteří se objevili v hrách Pokémon Black a Pokémon White pro herní konzole od Nintenda.

Pokémon Go zatím vsází na to, že má s generacemi kam expandovat, za pár let ale narazí na problém. V současné době je známo sedm generací pokémonů, osmá přijde letos na podzim společně s tituly Pokémon Sword a Pokémon Shield pro Nintendo Switch. Pokémoni páté generace se ode dneška objevují v terénu, ve vejcích a také v raidech. Patrat, Klink a Lillipup mohou být i v Shiny formě. V Evropě se potkáme i s dvojicí regionálních pokémonů - Pansear a Durant. Do hry se dostává i evoluční kámen Unova stone, který bude třeba pro vývoj některých druhů pokémonů. Získat je půjde z Research Breaktrough každých sedm dní.

Zdroj Pokemongolive