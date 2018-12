Do pěti let bude většina lidí používat smartphony s displejem větším než 6 palců

Výzkumná agentura IDC vydala pětiletou prognózu, která predikuje zastoupení smartphonů podle operačního systému a úhlopříčky displeje na trhu do roku 2022. Zatímco zastoupení platforem se proti současnosti příliš měnit nebude, úhlopříčky obrazovek porostou.

Trh smartphonů se v současnosti nasytil a v globálu stagnuje. Do pěti let se ale vrátí k mírnému jednocifernému růstu, a to zejména díky postupnému rozšiřování sítí 5G a příchodu nových konstrukcí telefonů. Hodně se očekává zejména od skládacích smartphonů, resp. telefonů s ohebným displejem.

Platforma 2018 Predikce distribuce 2018 Predikce tržního podílu 2018 Predikce meziroční změny 2022 Predikce distribuce 2022 Predikce tržního podílu 2017-2022 Predikce složené míry růstu Android 1,209.5 85.1% -3.0% 1,357.0 86.2% 1.7% iOS 210.4 14.8% -2.5% 217.3 13.8% 0.1% Others 0.6 0.0% -72.2% 0.1 0.0% -53.2% Total 1,420.6 100.0% -0.7% 1,574.4 100.0% 1.4% Zdroj: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, 11. prosince, 2018.

Rozložení sil v oblasti mobilních platforem se příliš měnit nebude. Do roku 2022 může nepatrně posílit Android na úkor iOS – poměr jejich tržních podílů má být 86 : 14. Ostatní mobilní platformy prakticky zaniknou. Celkový roční objem prodaných smartphonů vzroste za pět let o půldruhého procenta na 1,574 miliardy kusů.

Do roku 2022 se má výrazně zvýšit podíl prodaných smartphonů s úhlopříčkou displeje nad 6 palců. V současnosti je tato velikost vyhrazena prémiovým nebo „přerostlým“ zařízením. Během pěti let má být velikost nad šest palců novým standardem – takových smartphonů se prodá více než polovina. Neznamená to ovšem automaticky, že všichni budeme používat plácačky na mouchy. Do zvětšování průměrné úhlopříčky promluví i nové konstrukce se skládacím displejem.

