Do pěti let jako v Estonsku? Prezident podepsal zákon o digitalizaci státních služeb

Prezident Zeman podepsal zákon o právu občanů na digitální služby. To znamená, že během pěti let bychom měli postupně získávat další a další služby, které bude možné řešit výhradně elektronicky. Hlavně kvůli seniorům však zůstane zachovaná i listinná forma. Základem digitalizace bude sdílená databáze, díky které by měly státní úřady po občanech požadovat nezbytné údaje pouze jednou.

Zákon počítá s vytvořením katalogu služeb státu, které se budou poskytovat elektronicky. Vláda má tyto služby během příštího roku stanovit vyhláškou a postupně doplňovat. Elektronicky by si lidé měli do budoucna vyřídit například změny v dokladech, výpisy z rejstříků nebo žádosti o státní podporu, prioritou má dostat digitalizace stavebního řízení.

Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla uvedl, že katalog služeb státu je připraven ze čtyř pětin. Plán nesmí podle poslanců se všemi službami počítat až v závěru pětiletého období, na které bude vypracován, ale některé zavádět už v nejbližších letech.

Norma má dát lidem a firmám například právo mít přístup k těm informacím v systémech veřejné správy, které se jich týkají. Úřady budou mít naproti tomu povinnost takový přístup elektronicky zajistit. Změna se netýká místních samospráv vzhledem k tomu, že v malých obcích by s jejím naplněním mohly být kvůli nedostatečnému vybavení problémy.

Ministerstvo vnitra by mělo do poloviny ledna 2020 předložit novelu, která by upravila další rozšíření využití systému datových stránek nebo sdílení údajů v základních registrech.