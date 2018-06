Do prodeje jde Honor 7S, kvalitně zpracovaný smartphone za méně než tři tisíce

Honor chystá do prodeje první z letošních modelů nižší třídy ze sedmičkové řady. Honor 7S vstoupí do nejnižších cenových pater, kde bude chtít konkurenci porazit díky širokoúhlému displeji s menšími rámečky a také aktuální verzi Androidu 8.1 Oreo. Novinka se v prodeji objeví začátkem července v modré a zlaté barvě za 2 799 Kč, k dostání bude na volném trhu a u operátora O2. Předobjednávky začínají už dnes.

Nový Honor 7S jsme si mohli ještě před uvedením na český trh vyzkoušet. Líbí se nám kompaktní rozměry, které velikostně odpovídají starším pětipalcovým telefonům s poměrem stran 16 : 9. Honor 7S přešel na modernější širokoúhlý FullView displej s poměrem stran 18 : 9. Rozlišení HD+ na dané 5,5palcové úhlopříčce je postačující.

Honor 7S na produktovém videu:

Příjemně nás překvapila tovární kvalita zpracování. I když je telefon z plastu, je vyroben jako monolit a pevnost je srovnatelná s telefony s kovovým šasi. Modrá varianta vypadá elegantně, matný lak není tolik náchylný na ulpívání otisků. Výtka směřuje ke staršímu microUSB konektoru, hodila by se i čtečka otisků. Pochvalu zaslouží zachování 3,5mm jacku a vhod přijde také samostatný slot pro Dual SIM i paměťovou kartu.

Honor 7S splňuje nepsané hardwarové minimum pro rozumné používání androidového smartphonu (tzn. alespoň 2 GB RAM, 16GB vnitřní úložiště, 3 000 mAh), ale to neznamená, že to bude mít na trhu snadné. Do boje o spořivého zákazníka se naplno dávno pustilo Xiaomi (Xiaomi Redmi Note 5A), Alcatel (Alcatel 3) a stranou nezůstává ani mateřská společnost Huawei (Huawei Y5 (2018)). Honor ale vychází cenově nejpříznivěji.