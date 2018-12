Dobojováno: ČTÚ operátorům snáz prokáže zhoršení smluvních podmínek

Neznáme sice detaily, ale to teď není zcela podstatné. To důležité je část odůvodnění rozsudku NSS, který dal za pravdu ČTÚ (zřejmě ve sporu s některým z operátorů). Zjednodušeně: NSS jasně řekl, že když vám operátor změní smlouvu a vy v důskedu toho zaplatíte víc, zhoršil tím podmínky a jde tak o podstatnou změnu smlouvy.

S pro regulátora příznivým rozsudkem se pochlubil předseda rady ČTÚ Jaroslav Novák na Twitteru:

Dnes jsem rozbalil dárek od @nssoudcz Díky! “Jakákoli změna smlouvy, která pro účastníka znamená nutnost vydat vyšší finanční obnos, než bylo doposud nutno, je podstatnou změnou zhoršující postavení účastníka.” Více v MZ @ctu_cz pic.twitter.com/JG9S9qImHd — Jaromír Novák (@xmireknovak) 17. prosince 2018

Celý text rozsudku včetně identifikace žalobce (zřejmě operátor) v tuto chvíli neznáme (časem se objeví na www.nssoud.cz), za to víme, že při podstatné změně smluvních podmínek vás má operátor informovat a říct vám o tom, že můžete smlouvu beztrestně vypovědět.

Plyne to z ustanovení § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích. To samo sebou platí už teď, jen máme jasno v tom, že cokoli, co operátor provede, cokoli, co vede ke zvýšení ceny, je podstatná změna smlouvy, což bylo v daném případě zjevně předmětem sporu.