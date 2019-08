Dobrá zpráva: Honor 20 si udrží příznivou cenu i po skončení předobjednávek

Honor 20 dnešním dnem odstartoval prodeje na českém trhu. První zájemci si ho mohli zakoupit už dříve v rámci předobjednávek za příznivou cenu 9 999 Kč. Zůstávalo otázkou, zda se nejedná pouze o akční předobjednávkou cenovku, kterou by mohl Honor po startu prodeje upravit směrem nahoru. Naštěstí se tak nestalo a desetitisícová cena zůstává pro Honor i nadále.



Honor 20 si udrží příznivou cenu 10 tisíc korun i po skončení předobjednávkové vlny

Zařízení se spoléhá na 6,3palcový Full HD+ IPS displej bez zahnutí k okrajům a bez rámečků. Místo pro selfie kameru leží v dírce v levém horním okraji. Výkon dodává procesor Kirin 980, na tuzemském trhu se prodává paměťová verze 6 + 128 GB. Pozor, vnitřní paměť nelze dále rozšířit a schází také 3,5mm jack. Na výběr je černá nebo modrá barva. Druhá jmenovaná vytváří na skleněných zádech zajímavé efekty.

Do prodeje se vedle Honoru 20 chystá i jeho vylepšená verze Honor 20 Pro, který přináší více paměti, větší kapacitu baterie a zejména pokročilejší fotoaparát se světelností na primárním objektivu f1.4. I tento model by se měl prodávat za velmi konkurenceschopnou cenu. Na přesnou částku a datum uvedení do prodeje si ale budeme muset ještě pár dní počkat.