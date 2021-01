Donald Trump je bez Twitteru. Jeho účet byl s konečnou platností zrušen

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne... Donald Trump dnes nad ránem přišel o svůj Twitterový účet, který byl nenávratně zrušen. A to proto, že opakovaně porušoval uživatelské podmínky Twitteru. Pokud se bývalý profil dosluhujícího amerického prezidenta podíváte, dovíte se jen strohou informaci „Account suspended“.

Twitter se ke smazání účtu Donalda Trumpa rozhodl proto, že hrozilo riziko dalšího podněcování násilí. Připomeňme, že již před dvěma dny byl účet Donalda Trumpa „v podmínce“. Americký prezident však tři problematické tweety smazal, takže mu byl účet obnoven. Jenže na přístupu Donalda Trumpa se evidentně vůbec nic nezměnilo, a tak o účet s 88 miliony followerů s definitivní platností přišel.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y