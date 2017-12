Doogee Mix: bez rámečků a s velkou porcí paměti [recenze]

Letošní rok by se z pohledu smartphonů dal označit jako „bezrámečkový”. Uvozovky jsou použity záměrně, jelikož ne u všech smartphonů byl displej opravdu tak bez rámečků, jak se zprvu zdálo. Faktem zůstává, že tohoto stylu se chytli jak velcí hráči s vlajkovými modely, tak i snaživí čínští výrobci, kteří tento designový pokrok přinesli i do nižších cenových pater. Zářným příkladem je testovaný Doogee Mix, který je v nižší střední třídě naprostým zjevením. Na druhou stranu bližší pohled ukazuje, že není všechno zlato, co se třpytí…

Plusy:

Překrásný bezrámečkový design

Bytelné tělo s ocelovým rámem

Skleněné části jsou od výrobce kryty fólií

Povedený ochranný kryt v balení

Minusy:

Nestabilní a ne zcela přeložené prostředí systému

Fotoaparát

Zvuk repráčku

Přední kamerka umístěněná v dolní části telefonu

Samotná recenze pokračuje v následující kapitole, stejně jako úplný výčet plusů a minusů telefonu Doogee Mix.