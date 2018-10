Dopisujte si s přítelem na druhé straně zeměkoule v aplikaci Slowly. Zdarma a bezpečně

Aplikace Slowly je dostupná zdarma a to na platformy Android a iOS. Snaží se fungovat jako pošta, chce ale spojovat lidi na druhé straně planety, nebo alespoň v sousedním státě. Benefitem pro všechny pisálky je, že zde neplatíte žádné poštovné a máte jistotu doručení. Váš dopis se totiž nemůže po své cestě jen tak zatoulat. Co se ale nemusí líbit všem messengery infikovaným uživatelům, zde si na odpověď nějakou chvíli počkáte.

Netrvá to sice, jako kdybyste psaní opravdu posílali poštou, ale počítejte s tím, že za oceán vaše psaní poputuje třeba celý den. A to samozřejmě i v případě, že vám druhá strana odpoví. Ze sousedních států, jako je Rakousko nebo Polsko, to pak trvá dvě až tři hodiny. Rozhraní titulu je minimalistické a žádné zbytečné kudrliny nenabízí. A je to dobře. Zde totiž nejde o to, jak váš dopis vypadá, zde jde o to, jaké informace nese. A třeba vám přinese nové přátele. A navíc má ještě jednu přidanou hodnotu – v komunikaci si zde skvěle procvičíte cizí jazyk.