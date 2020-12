Dostaňte iPhone dokonale pod kontrolu. Apple vydal přehledného průvodce

Apple zlepšil informovace o bezpečnosti používání zařízení s iOS. Vydal k tomu nového 20stránkového průvodce „Přístup k zařízením a datům, když je ohrožena osobní bezpečnost“. Máte-li obavy, nebo jen chcete preventivně kontrolovat různé prvky zabezpečení, najdete zde jednotlivé postupy.

Průvodce začíná doporučením aktualizace operačního systému, který mnohdy obsahuje nejen vylepšené prvky zabezpečení, ale i opravu známých chyb a zranitelností. Přes možnou obnovu zařízení do továrního nastavení pokračuje přes zabezpečení kódem obrazovky, Touch ID a Face ID. Zde Apple například nabádá, abyste si zkontrolovali, zda do vašeho zařízení nezadala nějaká osoba alternativní otisk prstu nebo vzhled, kterým by se mohla autorizovat a měla tak bez vašeho vědomí přístup k datům v zařízení.

Následují informace o dvoufaktorovém ověření, neoprávněném přihlášení, nabídce Soukromí v Nastavení a aplikacích přistupujících k vašim datům i o tom, jak používat aplikaci Najít. Zároveň zde Apple informuje, jak používat sdílení polohy, sdílená data na iCloudu, sdílená alba v aplikaci Fotky, ale také kalendáře nebo aktivitu v Apple Watch. Jistě zajímavým doporučením je, abyste mazali aplikace, o kterých nevíte, že jste je sami instalovali.