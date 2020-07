Dřevěné kostky zajistí snadný chod chytré domácnosti. Jsou českým vynálezem

Vítězem Ceny za technologické řešení v rámci soutěže T-Mobile Rozjezdy se stal pan Tomáš Poláček s řešením jednoduchého ovládání zařízení chytré domácnosti. Vše co potřebujete, je sada chytrých dřevěných kostek, které mají na sobě vygravírované nápisy s natavením, které se při přetočení kostky jednoduše aktivuje. To umožní obsluhu chytré domácnosti třeba dětem, seniorům, lidem se zrakovým postižením nebo zhoršenou motorikou, příp. těm, kteří nechtějí využívat složité systémy pro ovládání zařízení v chytré domácnosti.



Takto vypadají dřevěné kostky pro ovládání chytré domácnosti od pana Tomáše Poláčka

Dřevěné kostky vás tak prakticky zbaví jakéhokoliv uživatelského rozhraní. Tomáš Poláček dodává: „Kostky nebo mnohostěny umožňují spouštět konkrétní povely nebo celá makra – podle toho, na kterou stranu je otočíme. Jednodušší už to být nemůže.“ Dřevěné kostky jsou hermeticky uzavřeny, a jejich součástí je akcelerometr, elektronika a firmware dle know-how pana Poláčka. Vše je poháněno baterií s životností přes 10 let. A myslí se i na nestandardní stavy, jako např. pád nebo ztráta spojení.

Otočením kostky lze nastavit např. termostat, osvětlení, zabezpečovací systém nebo třeba domácí audio. Otočením kostky je vyslán povel do přijímacího modulu, který je přímo spojen s dalšími zařízeními chytré domácnosti. Kvůli maximální jednoduchosti chybí jakákoliv další interakce, a není třeba ani displej - i s odstupem času je při pohledu na kostku jasné, co jste u daného zařízení nastavili.

Tomáš Poláček vítězstvím získal nejen finanční injekci 150 000 Kč na uvedení nápadu do výroby, ale především finanční, účetní, právní i marketingové poradenství. Další kroky pana Poláčka povedou k zavedení velkosériové výroby a na další vývoj periferií. Rád by také navázal partnerství s integrátory zařízení chytré domácnosti a s obchodníky, kteří by jeho kostky zařadili do své nabídky.