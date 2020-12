Drogové kartely lákají mladé na sociálních sítích. Slibují dobrodružný život v přepychu

Latinskoamerické kriminální gangy stále častěji rozšiřují svůj vliv a nelegální byznys prostřednictvím sociálních sítí a komunikačních aplikací. Působí na Facebooku, Twitteru či Instagramu, i když tím riskují, že policie získá množství stop vedoucích k jejich dopadení, píše časopis Foreign Policy.

Když loni kolumbijská policie zatkla šéfa gangu La Local Diega Optru, uvedla, že jeho čilý život na Instagramu byl pro úspěšnou operaci klíčový. Boss zapletený do obchodu s drogami, vydírání a vražd ve městě Buenaventura se rád fotil ve značkovém oblečení se šperky a střelnými zbraněmi.

Optra nebyl výjimkou. Gangy napříč americkým kontinentem prostřednictvím sociálních sítí získávají nové členy, zastrašují konkurenci, prodávají drogy či zprostředkovávají prostituci. Experti uvádějí, že tyto aktivity se z Mexika rozšířily do Brazílie, Kolumbie i Spojených států. Podle zmíněného magazínu se nejvyšší šéfové podsvětí obvykle snaží nezanechávat po sobě významnější digitální stopu, ale lokální buňky nebývají zdaleka tak opatrné.

Od Mexika po Itálii

Kupříkladu brazilská organizace Comando Vermelho obchodující se zbraněmi a narkotiky používá Twitter k přetahování lidí z konkurenčních skupin. Většinou je vydírá hrozbou násilné smrti. Nahrávky z vyřizování účtů pak mají komunitě ukázat, kdo skutečně vládne. Klany také díky sociálním sítím mohou pečlivě monitorovat podezřelé členy a případné informátory. Zveřejněné záběry z jejich trestaní či likvidace následně slouží pro výstrahu ostatním.

Další kategorií jsou videa zejména na TikToku, která oslavují a šíří kulturu gangů a snaží se ji v očích mladých uživatelů normalizovat. „Je to narkomarketing. Kartely využívají těchto platforem k propagaci prstřednictvím požitkářského života svých členů,“ řekla listu The New York Times antropoložka z univerzity v Murcii Alejandra Olverová, která studuje aktivitu mexického organizovaného zločinu na sociálních sítích.

Ve Spojených státech se v poslední době kupříkladu začaly šířit záběry zběsilé lodní honičky, kterou sdílelo mnoho mladých lidí. Následně na ně mířil další obsah z dílny kartelů. Nejde však jen o záležitost amerického kontinentu, sociální sítě v poslední době používá také italská mafie. Obzvlášť na jihu a na Sicílii takto cílí na frustrovanou mládež.