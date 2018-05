Druhý Essential zatím nebude. Šušká se, že Andy Rubin chce prodat celou firmu

Krásný, bezrámečkový, kontroverzní, plný zajímavých technologií i dětských nemocí a opakovaně zlevněný. Takový je Essential PH-1, který budí pozornost i rok od představení (30. května 2017). Veřejnost čeká, jestli přijde nástupce.

...a momentálně to vypadá, že v roce 2018 to nebude. Výrobce se spíše zaměří na produkty pro chytrou domácnost, kde nepanuje taková konkurence a celé odvětví raketově roste. Projekt Essential Home vypadá velmi dobře.

Spekuluje se ale také o tom, že by Andy Rubin společnost rád prodal. Ať už to dopadne jakkoliv, bylo by dobré, kdyby firma ze světa mobilních telefonů nezmizela. První model byl přece jen vítaným zpestřením.

A nakonec to vypadá, že se mu konečně daří. Vždyť z nedávno představené trojice barev jsou už dvě vyprodané.