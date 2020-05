Druhý Pocophone se blíží! Model F2 Pro nabídne vysoký výkon za atraktivní cenu

Vzpomínáte si na Pocophone F1? Telefon před rokem a půl ukázal, že špičkový výkon lze nacpat do plastového těla za zlomek ceny oproti těm nejvyabvenějším modelům. Ovšem, bylo by to daleko veselejší, kdyby místní dovozci nezvedli jeho cenu o několik tisíc oproti zahraničí. I tak se však předloni jednalo o smartphone s výkonným Snapdragonem 845 a 6GB RAM, který začínal na metě devět a půl tisíce korun. A v obdobném trendu bude pokračovat i nástupce Pocophone F2 Pro, který bude představen příští týden v Madridu.

A na co se můžeme těšit? Všechny indicie nasvědčují tomu, že bychom se měli dočkat rebrandovaného modelu Redmi K30 Pro. Tedy, alespoň to tak tvrdí vývojářská konzole Googlu. A chystaná představovací akce, která je v plánu 12. května v Madridu napovídá, že se s telefonem bude počítat i v Evropě. Za současné konstelace si však nedokážeme představit, že by se akce (zejména ve Španělsku) odehrála v sále s novináři, takže představení zřejmě proběhne pouze formou živého streamu.

A na co se těšit? Jedinou indicií je rebranding Redmi K30 Pro. Pokud se potvrdí, mohlo bychom se dočkat Snapdragonu 865 s 5G modemem, až 8GB operační pamětí, 128GB úložiště typu UFS 3.1 a také 4 700mAh baterie s rychlým 33W dobíjením. Čtyřnásobnému fotoaparátu na zádech vévodí 60MPx snímač IMX686 od Sony, o zobrazování se postará 6,67" AMOLED s rozlišením Full HD+.

Videopředstavení Redmi K30 Pro:

Telefon by měl být v dostání v bílé, fialové, šedé a modré, přičemž 128GB verze má vycházet na 570 EUR, tj. zhruba na 15 tisíc korun. Zda se spekulace potvrdí, bude jasné příští týden v úterý krátce po poledni.

Via XDA, Twitter