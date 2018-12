Google vyvíjí operační systém Android pro mobilní telefony včetně grafického rozhraní. Výrobci telefonů však přicházejí s vlastním řešením, které mnohdy výchozí možnosti Googlu překoná, jak grafickým ztvárněním, tak funkcemi. Nahrává to ale roztříštěnosti Androidu. Co je tedy nakonec lepší? O tom jsme se přeli v redakci a svým hlasováním můžete dát najevo, jak to vidíte vy.

