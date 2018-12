Důkaz čínské špionáže chybí, zato ta americká je fakt. Takže proč ten hon na čarodějnice?

Huawei a ZTE jsou na černé listině. Rozjeli to Američané, Češi v posledních dnech následují. Bezpečnostní autority vydávají varování před rizikem špionáže a doporučují nepoužívat čínský software a hardware.

Společný rys? Ať už jde o USA, Velkou Británii, Zéland nebo Českou republiku, nikdo ještě nepředložil důkaz, nevysvětlil na základě čeho považuje zmíněné firmy za rizikové. Vždyť úřady jen varují, doporučují. Pro firmy, které s Huawei/ZTE spolupracují, tedy nic není závazné. Přesto operátoři dávají ruce pryč od spolupráce na budování 5G sítí, oficiální místa se zbavují telefonů zmíněných značek. Protože co kdyby se z doporučení stal zákaz a firmy/instituce by přišly o investované prostředky? Nikdo přece nechce být spojovaný potenciálním kolaborantem, kterého propírají média.

Kdo už teď přichází o peníze, jsou Huawei a ZTE. Dopad bude těžké vyčíslit, ale částky budou astronomické.

Amerika rozjela hon na čínské čarodějnice?

Všechno to začalo v červnu 2013, kdy jistý Edward Snowden vynesl haldu dokumentů z americké Národní bezpečnostní agentury NSA. Jde o důkazy rozsáhlé špionážní činnosti, kterou NSA roky rozvíjela nejen na svém území, ale i v mnoha dalších zemích po celém světě. O tomto informačním leaku už jste pravděpodobně slyšeli, média z něj čerpají dodnes, o Snowdenovi vznikly dva celovečerní filmy a nespočet dokumentů.

NSA měla spojence mezi technologickými firmami, nejznámější je spolupráce s výrobcem síťových prvků, americkou společností Cisco. Když se provalilo, že Cisco do svých produktů integruje zadní vrátka pro americkou vládu, byl z toho masivní propad prodejů i ceny akcií, nicméně firma přežila a funguje dál.

Na jaře 2016 plnila média kauza Apple vs. FBI, kdy „federálové“ žádali po Applu vytvoření zadních vrátek do systému iOS. Hlavním argumentem tehdy byl iPhone střelce ze San Bernardina. Kazu následovaly snahy o zákaz šifrované komunikace mezi smartphony a komplexní změny legislativy.

Mihla se i historka (tentokrát už ne tak důkladně zdokumentovaná) o tom, že NSA požadovala přístup do systémů Huawei a Číňané odmítli. Reportéři The New York Times (znovu na základě informací od Snowdena) na jaře 2014 psali, že se NSA do systémů Huawei přece jen dostala už před rokem 2010. Nicméně bez vědomí, nebo dokonce přičinění čínské firmy.

Ne že by to něco dokazovalo, ale po Snowdenově velkém leaku to na podzim 2013 byla právě firma Huawei, která volala po větší transparentnosti v technologickém odvětví.

Do hry vstupuje Trump

Celá tahle špiónská přetahovaná sahá daleko před vstup Donalda Trumpa do prezidentského úřadu (leden 2017), přesto právě on dnes hraje zásadní roli. Celou situaci eskaloval, udělal z ní silnou zbraň v obchodní válce s Čínou, kterou právě on rozpoutal.

Oslabit čínského technologického giganta je pro něj výhra. Že některé zakázky namísto Huawei dostanou americké firmy, je další plus. Může tak dojít k absurdní situaci, kdy operátoři odmítají spolupráci s Huawei, které bezpečnostní hrozby zatím nikdo neprokázal, a místo toho odeberou technologii od firmy, která v minulosti prokazatelně pouštěla informace americké vládě. Máme spoléhat na to, že americká špionáž je ta dobrá špionáž?

Proč píšu, co dnes píšu

Nehodlám zastávat roli obhájce společnosti Huawei. Nevidím do jejích produktů, netroufám si tvrdit, čím je a není vinna. Nechci ani roli soudce, který by měl ambice v celé kauze hledat viníky a poškozené. Spíše cítím potřebu zastat se firmy, která je momentálně na pranýři za něco, co jí zatím nikdo neprokázal. Připomínám zdokumentovaná fakta z nedávné historie, upozorňuji na souvislosti.

Přes produkty Huawei se připojuje třetina celosvětové populace

V článku se zabývám především firmou Huawei. Českému prostředí je bližší, je zde výrazně aktivnější než ZTE. Ale také je významnější globálně, účastní se na budování samotné páteře světového internetu, pokládá transoceánské kabely a síťovou infrastrukturou postupuje až ke koncovým zařízením, mobilním telefonům. Odhaduje se, že přes produkty společnosti Huawei se připojuje třetina celosvětové populace.

Nehodlám ani tvrdit, že Čína nešmíruje Ameriku. Naopak, i takové aktivity jsou zdokumentované. Už v roce 2014 se vědělo o více než 20 čínských hackerských skupinách, které sledovaly klíčové technologické firmy včetně Googlu a dostaly se i do vládních systémů. Jak se o nich vědělo? Ty čínské hackery sledovala americká NSA...

Situace tedy není jednoduchá a zažité označení „studená kybernetická válka“ je docela trefné. Byly produkty firem Huawei a ZTE použity při kybernetické špionáži? Vzhledem k jejich rozšíření se dá zcela jistě říct, že ano. Ale zda té špionáži Huawei napomáhá, je přinejmenším neprokázané. Hloupé je, že velmi těžko se bude prokazovat i opak, tedy že jsou ZTE a Huawei v tomto směru čisté.