Dva v jednom. Displejová čtečka u Xiaomi Mi 11 dokáže změřit i srdeční tep

Při procházení specifikací Xiaomi Mi 11 jsme narazili na jednu zajímavost. Mimo to, že nový smartphone dokáže z natáčených nočních videí doslova vykouzlit zázraky, nás zaujala i optická čtečka otisků prstů zabudovaná pod AMOLED displejem. Ta totiž mimo své běžné funkce, tj. vyhodnocování otisků prstů, dokáže změřit i srdeční tep! A přesnost měření je prý srovnatelná s měřidly, která se běžně používají u nositelné elektroniky.

Xiaomi používá ultratenkou poddisplejovou čtečku neznámého výrobce s označením „1630-00 V4 XY0461“, kterou můžete využít i k měření srdečního tepu. Stačí na čtečku přiložit prst, spustit aplikaci pro měření a za 15 vteřin máte na displeji zobrazen výsledek. Xiaomi sice měření tepu do čtečky otisků prstů integrovalo jako první, princip měření se však od těch stávajících vlastně nijak výrazně neliší. A trochu nás překvapilo, že spojení optické čtečky a měření srdečního tepu nepadlo nikoho už dříve.

Už dnes si totiž na jakémkoliv smartphonu s Androidem můžete změřit srdeční tep i bez speciálního čidla, stačí si jen stáhnout patřičnou aplikaci, např. Cardiograph. Následně přiložíte prst na objektiv fotoaparátu, který je částečně prosvětlen blízko umístěnou LED diodou, která se při měření sama aktivuje. Výsledek měření je dán výpočtem kontrastního rozdílu. Světlo svítí skrz kůži a foťák měří množství světla, které se odrazí nazpět. Odrazy se přitom mění podle pulzů pod kůží, a právě tyto odlišnosti v odrazech telefon interpretuje jako srdeční tep.

V případě Xiaomi Mi 11 je optická čtečka vlastně něco jako fotoaparát, protože taktéž snímá obrazová data. A jako světelný zdroj slouží čtečce displej o vysoké svítivosti až 1 500 nitů. Výsledky měření jsou prý srovnatelné se snímači v hodinkách a fitness náramcích. Naměřené hodnoty tedy neslouží jako náhrada profesionálního zdravotnického zařízení, ale měly by vám dát rámcovou představu o tom, jak na to se svým srdečním tepem jste. A to bez jakékoliv investice navíc.

Ukázka algoritmu BlinkAI u Xiaomi Mi 11:

Něco nám říká, že v příštím roce začnou tímto způsobem měřit srdeční tep v mobilu i další výrobci...