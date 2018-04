Dvě Nokie s čistým Androidem jdou do prodeje. S cenou to nepřehání, ale ani se nepodbízí

Během nejbližších týdnů se do českých obchodů dostane dvojice smartphonů Nokia představených na únorovém veletrhu v Barceloně. Nokia 7 Plus bude stát 9 999 Kč, Nokia 6.1 přijde na 6 999 Kč. Novinky přijdou do prodeje na konci dubna.

Obě zařízení míří do střední nebo vyšší střední třídy a jsou zařazena do programu Android One – to znamená, že o aktualizace se bude starat přímo Google a smartphony budou mít k dispozici vždy tu nejnovější verzi systému.

Produktové video Nokie 7 Plus:

Nokia 7 Plus sází na širokoúhlý šestipalcový Full HD+ displej, procesor Snapdragon 660, 4 + 64 GB paměti, duální fotoaparát 12 + 13 Mpx Zeiss s dvojnásobným optickým zoomem a podporou umělé inteligence (poprvé u Nokie), duální Wi-Fi, NFC, USB-C konektor, 3,5mm jack a baterii s kapacitou 3 800 mAh. Tělo je vyrobeno z jednoho kusu hliníku a povrchová úprava připomíná keramiku.

Produktové video Nokie 6.1:

Nokia 6.1 vychází z loňského předchůdce a design se tudíž změnil jen nepatrně. Tělo je opět hliníkové, 5,5palcový Full HD IPS displej má konzervativnější poměr stran 16 : 9. Výpočetní jednotkou je Snapdragon 630, ve výbavě najdeme 3 + 32 GB paměti, 16Mpx fotoaparát Zeiss s jednou čočkou, duální Wi-Fi, NFC, USB-C konektor, 3,5mm jack, FM rádio a baterii s kapacitou 3 000 mAh.

Nokia 7 Plus katalog | preview rozměry a hmotnost: 158 × 76 × 9,6 mm

displej: 6'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 160, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (300|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 800 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 660 (8× Kryo 260, 14nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (1 920 × 1 080), blesk 78 %

vybavenost 2,3/6

výhodnost ?

žádanost cena: až