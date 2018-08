Dvě Nokie s výřezem přichází z Číny na globální trh. Nabídka HMD Global se zahušťuje

Globální premiéru si dnes v indickém Novém Dillí odbyla dvojice modelů Nokia. V Číně už je znají pod názvy Nokia X5 a X6, pro zbytek světa budou ovšem novinky známy jako Nokia 5.1 Plus a Nokia 6.1 Plus. Oba modely patří do střední třídy a poprvé pod značkou Nokia představují vykousnutý displej.

Nokia 6.1 Plus je zařízení vyšší střední třídy s 5,8palcovým Full HD+ displejem s poměrem stran 19 : 9, procesorem Snapdragon 636, 4 + 64 GB paměti, zadním duálním fotoaparátem 16 + 5 Mpx a baterií s kapacitou 3 060 mAh. Rám je kovový, tělo pokrývá z 93 % sklo. Telefon běží na čistém Androidu 8.1 Oreo a je zařazen do programu Android One.

Nokia 6.1 Plus katalog rozměry a hmotnost: 147 × 71 × 8 mm, 151 g

displej: 5.8", dotykový IPS LCD, 1 080 × 2 280, 435 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (400 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 060 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 636 (8× Kryo 260, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 69 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Nokia 5.1 Plus je zařízení střední třídy s 5,9palcovým HD+ displejem a poměrem stran 19 : 9. Výkon zajišťuje procesor Helio P60 od MediaTeku. Na výběr jsou paměťové varianty 3 + 32 a 4 + 64 GB. Hlavní duální fotoaparát nabídne rozlišení 13 + 5 Mpx, přední selfie kamera je osmimegapixelová. Telefon obsahuje baterii s kapacitou 3 060 mAh, která se dobíjí přes USB-C konektor. Zachován zůstal 3,5mm jack. Na výběr je černá, modrá a bílá barva.