Dvě novinky od Motoroly: základní E6 Plus a One Zoom s 10× hybridním zoomem

Dnešní „Press day“ na veletrhu IFA v Berlíně završila společnost Lenovo, která oznámila dvě novinky pod značkou Motorola. Moto E6 Plus je základním modelem nižší střední třídy s duálním fotoaparátem, daleko zajímavější je však čtyřfoťáková Motorola One Zoom, která se pyšní až 10× hybridním zoomem.

Moto E6 Plus

Moto E6 Plus je základním modelem pro méně náročné uživatele. Do plastového těla byl vsazen 6,1" displej s výřezem do písmene U, v němž je alokován prostor pro 8MPx selfie (f/2.0). Displej s poměrem stran 19,5:9 nabídne rozlišení 1 560 × 720 pix. Na zadní straně je připraven duální fotoaparát (13 + 2 MPx) s LED přisvětlením a světelnost F2.0. O dobíjení vyměnitelné 3 000mAh baterie se stará starší microUSB, maximem je 10W kabelové dobíjení.

Motorola Moto E6 Plus katalog rozměry a hmotnost: 156 × 73 × 8.6 mm, 150 g

displej: 6.1", dotykový IPS LCD, 720 × 1 560, 282 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Mediatek MT6762 (Helio P22) (8× Cortex-A53, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Nový smartphone od Motoroly je postaven na 2GHz MediaTeku Helio P22, který je v základní variantě nakombinován s 2GB RAM a 32GB úložištěm. Můžete si však vybrat i verzi se 4GB operační a 64GB úložnou pamětí. Ve výbavě vyčnívá podpora LTE a FM rádia, volitelně bude telefon k dostání i ve verzi Dual SIM. K jedné microSIM přidáte druhou kartu ve velikosti nano. Moto E6 Plus se bude prodávat ve čtyřech barvených variantách (modrá, stříbrná, světle červená a tmavě červená) a poběží na Androidu 9.0 Pie. Verze 2/32GB bude stát 139 EUR (3 600 Kč), varianta 4/64 GB vyjde na 159 EUR (4 100 Kč).



Motorola E6 Plus bude nabízena ve dvou červených odstínech a dále pak v modré a ve stříbrné

Motorola One Zoom

Dalším přírustkem do řady Motorola One je model s přídomkem Zoom. Jak již napovídá samotný název, telefon se opírá hlavně o objektiv s optickým přiblížením, které je až trojnásobné. Ve spojení s digitálním přiblížením to znamená až 10× hybridní zoom. Ve výrazném obdélníkovém fotomodulu na zádech dále najdeme hlavní 48MPx snímač (F1.7), který při focení spojuje čtyři pixely do jednoho. První dvojice fotoaparátů podporuje optickou stabilizaci obrazu, doplňuje ji ještě 5MPx kamerka pro zaznamenání hloubky ostrosti a 16MPx širokáč se záběrem 117 stupňů.

Motorola One Zoom katalog rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 8.8 mm, 190 g

displej: 6.4", dotykový OLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, WCDMA, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 128 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 675 (8× Krait 460, 2 GHz, 11nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 48MPx (8 000 × 6 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

O kvalitní zobrazování se stará 6,39" OLED displej s Full HD+ rozlišením a poměrem stran 19:9. Do výřezu se dostala 25MPx selfie, která má díky technologii Quad Pixel (opět spojování čtyř pixelů do jednoho) fotit lépe za horšího osvětlení. Fotograficky nadaný model od Motoroly se s topmodely měřit nechce, výkon mu poskytuje Snapdragon 675 a 4GB RAM. Nevyměnitelnou baterii dobijete pomocí 18W dobíjení TurboPower, výkonnější nabíječku si však budete muset dokoupit zvlášť.

Motorola One Zoom naživo:

Tělo smartphonu je odolné proti pocákání vodou (pi2 coating), na šasi z leštěného hliníku navazuje sklo Panda King na přední a Gorilla Glass 3 na straně zadní. Na šasi najdeme jeden reproduktor, tři mikrofony, sluchátkový konektor jack a USB-C. Bezdrátová konektivita se točí okolo Bluetooth 5.0, Wi-Fi a LTE. Do dvou slotů v šuplíku můžete vložit dvě SIM karty, příp. jednu kartu a microSD. Interní úložiště telefonu je jinak 128GB.



Fotografie Motoroly One Zoom přímo z berlínského veletrhu IFA

Motorola One Zoom půjde do prodeje ve třech odstínech - Electric Gray (šedá), Cosmic Purple (fialová) a Brushed Bronze (bronzová). Koncové ceny a dostupnost telefonu v ČR zatím nejsou známy.