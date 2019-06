Dvě třetiny dat v českých LTE sítích přenesou pouhá 2 % uživatelů

Analytici z Tefficient si všímají zajímavého faktu: 62 % datového provozu v českých LTE sítích mají na svědomí pouhá dvě procenta uživatelů, což je poměrně šokující fakt.

Ptáte se jak je to možné? Tefficient se opírá o výroční zprávu ČTÚ, ze které plyne, že celkový počet účastníků včetně M2M (automatizované systémy) je 14,7 milionu (počet aktivních SIM). Fixních LTE přípojek je 323 tisíc.

