DxO má nové logo a metodiku. Počítá i s nočním režimem a širokoúhlým objektivem

Společnost DxOMark testuje fotografické schopnosti telefonů již od roku 2012 a její žebříček se stal bernou mincí v hodnocení fotomobilů nejen pro redaktory technologických magazínů, ale i širokou veřejnost. S vývojem technologie se musí vyvíjet i hodnotící metodiky, proto DxO nově přihlédne i ke schopnostem širokoúhlých objektivů a nočních režimů.

První velkou změnu hodnocení přinesly v roce 2017 teleobjektivy a portrétový režim, přidalo se také focení při světle sníženém na 1 lux. Na začátku roku 2019 se začaly hodnotit i selfie kamery a nyní přichází čas pro další krok.

Většina chytrých telefonů z top třídy výrobců již obsahuje více jak dva objektivy. Ten třetí je obvykle širokoúhlý. Zároveň tyto smartphony často obsahují různé noční režimy, které dokáží i ve tmě zachytit snímek z ruky.

Z důvodů změny metodiky museli v DxO upravit i stávající skóre. Úpravy jsou spíše kosmetické, ke změnám v pořadí nedošlo. Lídrem zůstává Samsung Galaxy Note 10+ 5G, kterému vyrostlo hodnocení ze 113 bodů na 117. O 4 body si polepšil i Samsung Galaxy S10 5G, který je aktuálně o bod druhý a sdílí druhou příčku s Huawei P30 Pro. I tomuto telefonu skóre poskočilo o čtyři body vzhůru.

Nejméně a to jen o jeden bod, vzrostlo hodnocení iPhonu Xs Max a Google Pixelu 3, u kterého by se dalo naopak čekat, že po zohlednění jeho funkce Night Sight by se mu mělo vést lépe.

Je jen náhoda, že DxO přichází se změnou metodiky hned po představení nových iPhonů 11 Pro, které disponují všemi těmito nově hodnocenými funkcemi? Mají širokoúhlý objektiv, automatický noční režim a výrazně lepší čelní kameru se „slofie“ a 4K videem. Skóre pro nové iPhony v žebříčku zatím chybí, ale můžeme hádat, že Apple míří vysoko, ne-li nejvýše. V říjnu nás čeká představení nové generace Google Pixel. Čelo žebříčku se tak s velkou pravděpodobností bude měnit.

Podrobněji o změnách čtěte přímo na webu DxO Mark.