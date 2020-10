DxOMark komplexně otestuje smartphony. K foťákům a kvalitě zvuku přidá i displeje

DxOMark se pouští do dalšího způsobu testování smartphonů. Vedle testů fotoaparátů a audio-výstupů se nyní pouští i do displejů. Společnost kvůli nové kategorii vybavila speciální laboratoře a najala tým expertů, kteří budou displeje testovat několika způsoby a v různých podmínkách.

Narozdíl od laboratorního způsobu měření displejů, jakým telefony hodnotí například DisplayMate, půjde DxOMark podobným stylem jako u ostatních svých testů – vyzkouší je ve skutečných podmínkách. Jejich testeři tak budou zkoumat i to, jak se displeje chovají za různého světla a v odlišných situacích.

Testy zahrnují i chování displejů při konkrétních činnostech jako je prohlížení webu, čtení za tmy, hraní her či sledování filmů a jiného obsahu. Do testu samozřejmě zahrne i měření jasu, kontrastu a dalších parametrů. Výsledkem toho pak opět bude výsledné hodnocení, podle kterého telefonu budou seřazeny do žebříčku, podobně jako u testů fotoaparátu.

Při úvodním spuštění nové kategorie testů bylo zatím otestováno pouhých deset telefonů - vlajkových lodí. První je zatím Samsung Galaxy Note20 Ultra s 89 body, následovaný smartphonem OnePlus 8 (88 bodů) a Samsungem Galaxy S20 Ultra (87 bodů). Další telefony budou do žebříčku průběžně přibývat.