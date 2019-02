Electroneum M1 je levný kryptomobil, který vám zaplatí za to, že ho používáte

Na veletrhu MWC jsme narazili na společnost Electroneum, kterou v redakci známe díky stejnojmenné kryptoměně. Ta se již delší dobu zaměřuje na mobilní platby a těžbu kryptoměn na mobilních telefonech. Využívá k tomu techniku zvanou Cloud mining, kdy těžba ve skutečnosti neběží na telefonu, ale na serveru provozovatele. Těžit tak můžete na jakémkoliv zařízení připojeném na internet, a to bez velkých nároků na výkon či energii.

Proto vznikl smartphone Electroneum M1, na první pohled tuctový malý plastový low-end za 80 dolarů, který podporuje LTE a cloudovou těžbu Electronea. Firma slibuje výdělek až 3 dolary měsíčně, což zní jako směšná částka, ovšem v rozvojových zemích, kde žije spousta lidí s měsíčním příjmem do 50 dolarů, to může znamenat alespoň malou pomoc. M1 nejprve zamíří do Jižní Afriky, kde se firma dohodla s operátorem The Unlimited a v těžební aplikaci uživatelé mohou platit kryptoměnou za dokup mobilních dat.



Těžit může každý uživatel s touto aplikací, ovšem uživatelé tohoto mobilu budou moci exkluzivně kryptoměnou platit za nákup datového balíčku u jihoafrického operátora.

Telefon má základní výbavu v čele s 4,5” HD displejem, čtyřjádrovým procesorem,1 GB RAM, 8GB úložištěm a 5Mpx foťákem, ani 1 600mAh baterie neoslní. Použitelnost zajišťuje odlehčený Android 8.1 Go. Smartphone je až takový low-end, že nám jej firma na veletrhu věnovala. S telefonem zkusíme měsíc těžit a uvidíme, kolik doopravdy vydělá. Výkon těžby na cloudu by totiž měl odpovídat reálnému (tedy velmi nízkému) výkonu telefonu.

Telefon se na náš trh zatím nedostane, ovšem pokud si chcete Cloud Mining vyzkoušet sami, aplikace už je dostupná v obchodě Google Play a Apple AppStore. Kromě těžby aplikace rovněž slouží jako kryptoměnová peněženka. S referral kódem FB92A2, navíc získáte stálý 1% bonus za těžbu.