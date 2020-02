Elegance na zápěstí. Dámské Huawei Watch GT 2 jsou krásné, ale musí se častěji dobíjet

Huawei své chytré hodinky Watch GT 2 představil už loni na podzim. Nejprve se do prodeje dostala pánská verze se 46mm ciferníkem, na dámskou edici jsme museli počkat o něco déle. Nyní už můžete zakoupit také tuto menší 42mm variantu hodinek – pro český trh je určena edice Classic se stříbrným tělem a hnědým koženým řemínkem za 5 990 Kč a také prémiová edice Elegant s tělem i nerezovým řemínkem v růžově zlaté barvě. Cena je o tisícovku vyšší.

Dámské hodinky jsou o poznání jemnější a mají méně sportovní vzhled než jejich pánský protějšek. Většina funkcí je společná, ale kvůli subtilnějšímu tělu se do něj nevešla tak velká baterie a hodinky tak bude třeba dobíjet častěji, zhruba jednou za týden. O něco nižší je také rozlišení 1,2palcového AMOLED displeje a hodinky neobsahují mikrofon, takže s nimi nelze vyřizovat hovory, můžete je pouze přijmout a odbavit na připojeném telefonu. Tím rozdíly končí.

Hodinky obsahují mnoho předinstalovaných virtuálních ciferníků, díky vestavěnému senzoru srdečního tepu s nimi lze monitorovat nejrůznější pohybové aktivity i spánek. Uzavřená platforma LiteOS sice neumožňuje doinstalaci dalších aplikací, většina obsažených funkcí by ale měla postačovat. Novinkou je například možnost nahrát si hudbu do vnitřního 4GB úložiště a potom ji přehrávat přes Bluetooth do bezdrátových sluchátek.