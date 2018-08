Elektrický longboard je nejlepší hračka na léto. Jízdu si užije i naprostý začátečník

Drobné osobní dopravní prostředky na elektřinu jsou fenoménem posledních let. Lidi se po městě prohánějí na elektrických kolech, koloběžkách, skateboardech, hoverboardech a dalších vozítkách. Je to praktické, ekonomické, v případě dopravní zácpy mnohdy rychlejší než MHD a hlavně je to zábavné.

My jsme tentokrát vyzkoušeli elektrický longboard Kooboard D3M 2. generace čínského výrobce Koowheel. Hned na úvod musíme podotknout, že ještě před řádným testováním se autor musel nejprve na longboardu jako takovém naučit jezdit a ačkoli ani dnes se nepovažuje za extra jezdce, tento nový prostředek po pár jízdách ovládl.

Dva účinné motory a velká baterie

Kooboard má tvar jako běžný top-mount longboard. Že se jedná o zařízení poháněné motorem na baterii, zjistíte až při otočení vzhůru nohama. Zhruba půlku délky prkna zde zabírá baterie s kapacitou 5 500 mAh. Z mobilů jsme zvyklí, že článek o této kapacitě bývá výrazně menší, zde ale musí být vše upraveno tak, aby to odolalo otřesům, případnému lehčímu nárazu nebo i vlhkosti. Kooboard totiž splňuje specifikaci IP65, takže s ním můžete jezdit i v dešti, najet do kaluže a nic se mu nestane.

Dále na spodku najdeme základní desku, která je takovým ovládacím centrem longboardu. Komunikuje s dálkovým ovladačem (klasicky v pásmu 2,4 GHz) a dává pokyn motorům umístěným přímo v zadních kolečkách. Tím pádem zde nemusí být žádné mechanické převody, kolečka se začnou točit hned jak na joysticku „přidáte plyn“. Každý z motorků má slušný výkon 350 W a dohromady 700 W vystačí třeba i na jízdu do kopce o stoupání 20 %.

Zásadní výhodou je, že elektromotor za vás nejenom přidává rychlost a vy se tudíž nemusíte odrážet, ale že dokáže i brzdit. To je asi největší benefit usnadnění jízdy oproti klasickému bezmotorovému longboardu. Pokud jste se právě z těchto důvodů vždycky báli na prkno stoupnout, Kooboard tuto „černou práci“ odmaká za vás a vy se můžete soustředit jen na udržování rovnováhy.

Samotná deska je ze sedmi vrstev dřeva kanadského javoru a s povrchem, jenž má protiskluzovou drsnou úpravu. Na prkno naskočíte i s mokrýma botama a neuklouznete. Deska je spíše tužší a robustnější, celková hmotnost longboardu se blíží 8 kg. Trochu tužší naladění předurčuje k rychlé jízdě po hladkém povrchu, než k nějakým trikům a skokům. Kolečka jsou z tuhého plastu a dají vědět o každé nerovnosti nebo kamínku na vozovce. V krabici obdržíte dvě náhradní zadní kolečka (ta, která se točí na motorech).

Peláší rychlostí až 40 km/h

Technika samotné jízdy je prostá. Jen co se naučíte držet postoj a balanc, stisknete joystick a pomalu se rozjíždíte. Motor je velmi citlivý a pokud zmáčknete páčku ovladače moc zprudka, může to s vámi pěkně cuknout. Po pár minutách si naladění motoru osvojíte a potom oceníte, jak je rozjíždění a nakonec i brzdění krásně plynulé. Nebojte se používat brzdu – při tomto manévru využívá motor rekuperace energie a zpětně dobíjí baterii. Jak moc se to ale podepíše na prodloužení výdrže proti tomu, kdybyste dojížděli jen setrvačností, se nám ověřit nepodařilo.

Nedá se přesně říct, jak dlouho nebo kolik kilometrů longboard vydrží, protože to záleží na technice jízdy, na vaší hmotnosti, na kopcovitosti terénu a samozřejmě i na průměrné rychlosti, kterou jezdíte. Kooboard obsahuje dva rychlostní stupně, jeden do cca 25 km/h, druhý, který aktivujete pěti rychlými stisky tlačítka na ovladači, s maximální rychlostí až 40 km/h. Nejčastěji jsme při testování jezdili po rovině rychlostí mezi 20-25 km/h a longboard vydržel zhruba 20 km bez dobíjení. Plné dobití prázdné baterie potom trvá zhruba 2,5 hodiny.

Jízda na elektrickém longboardu je opravdový požitek. Nemusíte se odrážet, nemusíte dělat obloučky, abyste zabrzdili (ale samozřejmě můžete, pokud si chcete zdokonalit techniku jízdy). Potřeba je pouze hladký asfalt, protože jízda přes chodníkovou dlažbu vás po chvíli naklepe jako řízky k nedělnímu obědu. Ideální jsou kvalitní cyklostezky. Tam s přehledem předjíždíte in-line bruslaře a rozdat si to můžete i s cyklisty. Vždy ale s ohledem na bezpečnost a další přítomné na cyklostezce!

Jízdu po silnici z bezpečnostního hlediska raději moc nedoporučujeme, ačkoli k tomu longboard přímo svádí. Snad jen tam, kde je opravdu slabý provoz. Každopádně vždy mějte na sobě chrániče kolen, loktů, zápěstí a pokud chcete jezdit vyšší rychlostí, tak pro jistotu i helmu. Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že jezdit na elektrickém longboardu se naučí opravdu každý a hlavně – bude vás to bavit!

Plusy:

pěkný design, kvalitní zpracování

dobrá výdrž baterie

vysoká rychlost až 40 km/h

voděodolnost IP65

plynulé přidávání rychlosti i brzdění

unese i pořádného 130kg longboardistu

Minusy:

vyšší hmotnost

větší citlivost na nerovnosti

líbilo by se nám propojení se smartphonem, např. pro různé statistiky

Elektrický longboard Koowheel Kooboard k testu zapůjčil oficiální český dovozce Koowheel ČR. U něj si můžete zakoupit samotný longboard (cena 14 875 Kč) a také originální značkové příslušenství.