Elektromobil Škoda Enyaq iV parkuje přes appku, má rozšířenou realitu a speciální kapsy na mobily

SmartLink je vstupní branou pro Android Auto a Apple CarPlay, což jsou systémy, které aplikace z Androidu a Apple iOS dostanou na obrazovku palubního systému. A když už budete mít v autě mobil, bude se hodit Phone Box . To je schránka na středovém panelu, která umožňuje bezdrátové nabíjení telefonu. Už Octavia zaujala USB-C konektorem, Enyaq má dvě a přidává 230V zásuvka vzadu.

Škoda Enyaq iV je právě představené elektrické SUV s dojezdem až 510 km na jedno nabití. O jeho automobilové stránce si přečtěte u kolegů na AutoRevue.cz , my se na Enyaq podíváme jako na technologiemi napěchovaný gadget .

Pozornost zaslouží i funkce Trénované parkování . Řidič nejprve provede první parkovací manévr na často používané parkovací místo sám (např. klikatý vjezdu k domu). Systém si trasu ukládá do paměti a později zajede na místo zcela automaticky. Asistent ovládá řízení i brzdění a zabraňuje kolizím.

Také nesnášíte parkování v přeplněných městech? Enyaq to udělá za vás. Funkce Automatické parkování to v současné verzi umí příčně i podélně, z podélného místa dokáže také vyjet. Budoucí verze asistentu se naučí automaticky brzdit a zabránit případným střetům s chodci nebo pevnými objekty.

Head-up s rozšířenou realitou

Škoda také vylepšuje koncept head-up displeje, tedy informací zobrazených přímo v zorném poli řidiče. V podélném poli je rychlost, navigační instrukce, rozpoznané dopravní značky nebo aktivované asistenční systémy.



K head-up displeji poskytla automobilka bohužel jen jeden obrázek. Jaké jsou jeho možnosti, uvidíme až v praxi.

Druhé a větší pole pracuje s rozšířenou realitou, takže to z pohledu řidiče vypadá, jako by byly grafické informace přilepené přímo na silnici. Mohou to být navigační informace, adaptivní vedení v pruhu, adaptivní tempomat, detekované dopravní značky nebo výstražná upozornění.