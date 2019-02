Elephone A5: Červeno-modrý Číňan vybírá to nejlepší od konkurentů

S modelem A5 jako by si čínský Elephone vybíral. Základní design, výrazný výřez v displeji a nádherný lesklý kovový rám jsou z iPhonu X, s barevnými přechody na zádech začali v Huawei, čtečku otisků prstů na boku a kulaté vypínací tlačítko mají u Sony. Elephone A5 to všechno kombinuje do líbivého celku se slušnou výbavou, velkou pamětí, nadprůměrnou baterií, dostatečným výkonem a atraktivní cenou.

Telefon působí překvapivě prémiovým dojmem. Využívá kvalitních materiálů jako je kov a sklo a na zádech přidává líbivý gradientní efekt, kdy červená barva tmavne a postupně přechází v modrou. Na výběr jsou ovšem i další barevné kombinace. Přičteme-li k domu i rozmístění trojice fotoaparátů, nelze si odmyslet podobnost s Huawei P20 Pro.

Škoda jen širší spodní bradičky pod displejem. Kromě zmíněné čtečky lze telefon odemykat i skenem obličeji pomocí duální selfie kamerky. Displej samotný nabídne úhlopříčku 6,18" a rozlišení 2 246 × 1 080 pixelů, které je zárukou dostatečně jemného obrazu.

Výkon zde obstarává osmijádrový procesor MediaTek Helio P60 s podporou umělé inteligence. Ten má k dispozici slušné 4 GB RAM a 64GB vnitřní úložiště. Koupit se však dá i kombinace 6+128 GB. V každém případě můžete vždy rozšířit alespoň vnitřní paměť a to až 512GB paměťovou kartou. Jedním ze silných lákadel tohoto modelu je silná baterie o kapacitě 4 000 mAh s podporou rychlého nabíjení.

Kdo uhádne, co dělá všech pět foťáků?

K focení telefon využívá hned tři zadní fotoaparáty s rozlišeními 12, 5 a 0,3 Mpx. Jeden fotí, druhý snímá hloubku scény kvůli následnému rozostření pozadí v portrétním režimu, ale k čemu je třetí objektiv, se nám zjistit nepodařilo. Na zoom či širokoúhlý objektiv zapomeňte, tohle ještě do levných mobilů neproniklo. Podobně je na tom i čelní dvojice kamer – fotí levá, co dělá pravá, nevíme (portrétní režim u selfie kamery chybí).



Ukázkové snímky. Obecně se dá říct, že kvalita fotoaparátu odpovídá cenové kategorii.



První pokus o rozostřené pozadí dopadl dobře, druhý tragicky.

Elephone A5 aktuálně běží na operačním systému Android 8.1 s lehkou grafickou nadstavbou a několika softwarovými doplňky v Nastavení. Výrobce slibuje update na Android 9.0 Pie. Elephone A5 můžete mít za 5 430 Kč s tím, že způsob dopravy Priority Line znamená, že na vstupu do ČR nebudete doplácet daň ani poplatek za proclení.



Ukázka uživatelského prostředí. Nainstalované jsou jen ty opravdu nutné aplikace, nic jiného vám výrobce nenutí. Standardní položky nastavení jsou česky, těch několik nadstandardních je v angličtině.



Také skóre 120 tisíc bodů v Antutu odpovídá ceně. S takovýmhle výkonem se dá žít, téměř čistý Android nehází procesoru klacky pod nohy.